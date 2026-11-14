Stage Tour: il ritorno di Guitar Hero e Rock Band passa da qui

Dai creatori di Guitar Hero arriva un nuovo rhythm game con oltre 90 canzoni, strumenti vecchi e nuovi, una campagna roguelite e diverse modalità di gioco.

C'è stato un periodo in cui per trasformare il salotto in un palcoscenico bastavano una console, qualche amico e una serie di strumenti di plastica. Guitar Hero e Rock Band avevano reso i rhythm game un fenomeno capace di coinvolgere giocatori esperti e persone che non avevano mai impugnato un controller. Poi, complici la saturazione del mercato, i costi delle periferiche e il progressivo calo di interesse, quel genere di esperienza è diventato sempre più raro. A distanza di anni, però, la voglia di suonare davanti a uno schermo non è affatto scomparsa. Progetti come Clone Hero e YARG hanno continuato a coinvolgere una comunità di appassionati, mentre Fortnite Festival ha dimostrato che i giochi musicali possono ancora trovare spazio nel mercato contemporaneo. In questo scenario si inserisce Stage Tour, il nuovo rhythm game di RedOctane Games, sviluppato da un gruppo che riunisce veterani dell'epoca d'oro del genere e alcuni dei principali esponenti della sua comunità. Annunciato nel febbraio 2026 e atteso per il prossimo 10 dicembre, Stage Tour vuole recuperare l'esperienza dei grandi giochi musicali del passato, ma con una marcia in più. Il progetto combina il classico sistema a cinque tasti con nuove modalità, una campagna ispirata ai roguelite e un'attenzione particolare alla compatibilità con gli strumenti già in possesso dei giocatori. Il tutto accompagnato da una colonna sonora che comprenderà oltre 90 brani al lancio. Il palco di Stage Tour Le informazioni diffuse negli ultimi mesi permettono di delineare un quadro piuttosto completo dell'offerta. Tra versioni digitali, bundle con strumenti, modalità multiplayer e contenuti futuri, Stage Tour sembra voler costruire qualcosa di più duraturo rispetto a un semplice ritorno nostalgico.

Un ritorno alle origini, con una squadra che conosce il genere Il nome RedOctane non è certo nuovo per chi ha seguito l'evoluzione dei rhythm game. L'azienda è stata con Harmonix una delle protagoniste della nascita di Guitar Hero, contribuendo a trasformare un'idea apparentemente di nicchia in uno dei fenomeni videoludici più riconoscibili degli anni Duemila. Il nuovo studio, fondato nel 2025, raccoglie parte di quell'esperienza e la affianca a figure provenienti da Neversoft e dalla scena contemporanea dei giochi musicali. Alla realizzazione di Stage Tour partecipano anche sviluppatori che hanno lavorato a YARG, il progetto comunitario che ha mantenuto viva una parte dell'esperienza di Rock Band su PC. A supportare RedOctane ci sono inoltre Eidos-Montréal e Third Kind Games, coinvolte nella co-produzione. In soldoni, il progetto unisce persone che hanno contribuito al successo commerciale del genere ad altre che, negli anni successivi, ne hanno custodito e perfezionato le meccaniche. La filosofia alla base del gioco è riassunta dallo slogan "Play Your Way", ovvero giocare nel modo che si preferisce. L'obiettivo dichiarato è rendere Stage Tour accessibile sia a chi cerca un'esperienza casuale con un normale controller sia a chi desidera affrontare le canzoni più difficili utilizzando una chitarra dedicata. Un equilibrio non scontato, soprattutto considerando quanto la precisione degli input e la qualità delle note siano fondamentali per gli appassionati. A fare da cornice ci sarà anche la possibilità di creare e personalizzare la propria band, scegliendo tra oltre 50 personaggi e sbloccando più di 180 riproduzioni digitali di chitarre Gibson, Epiphone e Kramer. Il rapporto con Gibson, nato attraverso un accordo pluriennale, coinvolge infatti sia l'hardware fisico sia gli strumenti presenti nel gioco. Tra gli ambienti annunciati compare persino uno spazio ispirato al Gibson Garage di Nashville.

Come si gioca a Stage Tour: chitarra, basso, batteria e voce Alla base di Stage Tour ritroveremo il classico sistema dei rhythm game con note che scorrono sullo schermo e devono essere eseguite al momento giusto. I giocatori potranno scegliere tra quattro livelli di difficoltà, Easy, Medium, Hard ed Expert, con un ulteriore livello Expert+ previsto per alcuni brani alla batteria, pensato per l'utilizzo di due pedali. Le corsie musicali di Stage Tour Gli strumenti principali saranno Lead, Groove, Drums e Vocals. I primi due rappresentano un'evoluzione delle tradizionali parti di chitarra e basso, ma con una differenza importante: Lead non seguirà necessariamente soltanto la chitarra solista, così come Groove non sarà vincolato esclusivamente al basso. Il sistema potrà utilizzare altri strumenti presenti nella registrazione, come tastiere, sintetizzatori o fiati, scegliendo le parti musicalmente più interessanti da riprodurre. Una soluzione che dovrebbe consentire agli sviluppatori di costruire tracce più varie, soprattutto nei brani che si allontanano dal rock tradizionale. Alcune inquadrature che mostrano la batteria e uno dei membri della band Per la batteria è previsto un sistema basato su quattro pad e un pedale per la cassa. Le configurazioni più avanzate potranno utilizzare anche piatti aggiuntivi e un secondo pedale, ampliando le possibilità di esecuzione. La parte vocale, invece, richiederà un microfono e terrà conto dell'intonazione e del tempismo, riprendendo l'impostazione resa popolare da Rock Band. La novità più importante riguarda però l'accessibilità. Per giocare a Stage Tour non sarà indispensabile acquistare una periferica musicale, perché sarà possibile utilizzare anche un normale gamepad o la tastiera del PC, grazie a due sistemi sviluppati appositamente per questi dispositivi.

Arcade 4-Lane e 5-Lane: suonare senza strumenti dedicati Le modalità Arcade 4-Lane e Arcade 5-Lane rappresentano una delle principali differenze rispetto ai giochi musicali tradizionali. Invece di riprodurre una singola parte strumentale, queste modalità combinano elementi di chitarra, basso, batteria, voce e altri strumenti all'interno di un'unica sequenza di note. La versione a quattro corsie utilizza quattro note colorate, mentre quella a cinque ne introduce una ulteriore, aumentando la complessità delle combinazioni. Entrambe saranno disponibili a tutti i livelli di difficoltà e potranno essere utilizzate per affrontare l'intera selezione musicale prevista al lancio. Non sarà quindi necessario possedere una chitarra per accedere alle canzoni o per partecipare alle sessioni multiplayer. Insieme alle inquadrature delle lane ci saranno anche inquadrature più dinamiche Uno dei principali ostacoli alla diffusione dei rhythm game è sempre stato l'investimento iniziale richiesto per acquistare gli strumenti, soprattutto per chi desiderava giocare con amici e familiari. Quindi, Stage Tour prova a risolvere separando il costo del software da quello delle periferiche, lasciando agli utenti la possibilità di acquistare nuovo hardware soltanto se realmente interessati. Il multiplayer supporterà fino a quattro partecipanti, sia in locale sia online, con compatibilità tra piattaforme diverse. Ogni giocatore potrà utilizzare una combinazione differente degli strumenti supportati: sarà quindi possibile formare una band tradizionale con chitarra, basso, batteria e voce, ma anche giocare con quattro chitarre oppure con una combinazione di strumenti e controller standard.

Tour: la campagna che prende ispirazione dai roguelite Se il sistema musicale recupera una struttura familiare, la modalità Tour prova invece a introdurre qualcosa di diverso. Si tratta di una campagna per giocatore singolo che combina l'esecuzione dei brani con meccaniche ispirate ai roguelite, costruendo una progressione fatta di sfide, modificatori e potenziamenti. La modalità campagna acquisisce longevità grazie a delle dinamiche roguelite Una partita completa comprenderà 15 canzoni, suddivise in cinque gruppi da tre. Ogni gruppo si concluderà con uno Stage Boss, ovvero un brano accompagnato da condizioni o modificatori particolari che renderanno più difficile proseguire. Il percorso porterà idealmente la propria band dai locali più piccoli fino alle grandi arene, ma con una regola precisa: fallire una canzone significa ricominciare il Tour dall'inizio. Prima di iniziare una partita sarà possibile scegliere un Signature Effect, un potenziamento destinato a rimanere attivo per tutta la durata della sessione e a determinarne anche il livello di difficoltà. Durante i brani si guadagneranno Stars, utilizzabili per acquistare ulteriori Effect Pedals e oggetti consumabili. Le stelle saranno assegnate in base alle prestazioni e al completamento di particolari obiettivi legati al pubblico. Gli Effect Pedals potranno intervenire su numerosi parametri, tra cui moltiplicatori, punteggio, energia del pubblico e serie di note consecutive. Alcuni offriranno vantaggi accompagnati da penalità: un potenziamento, per esempio, potrebbe aumentare l'energia ottenuta completando determinate sequenze, ma ridurre la capacità massima dell'indicatore. Altri ricompenseranno le esecuzioni consecutive oppure forniranno oggetti aggiuntivi al termine dei brani. Di conseguenza, il giocatore viene anche spinto a ragionare sulla costruzione di una combinazione efficace di potenziamenti, cosa praticamente inedita per questo genere di giochi. Resta naturalmente da capire quanto queste meccaniche riusciranno a influenzare davvero il ritmo delle partite. La ripetizione di brani già conosciuti potrebbe beneficiare di modificatori capaci di alterarne le condizioni di esecuzione, ma il rischio è che la struttura roguelite finisca per aggiungere passaggi superflui a un sistema che tradizionalmente funziona proprio grazie alla sua immediatezza. Un altro dei palchi di Stage Tour C'è inoltre una limitazione da considerare: al lancio Tour sarà disponibile soltanto per Lead, Groove e le due modalità Arcade. Batteria e voce non saranno supportate nella campagna, una scelta che gli sviluppatori motivano con la volontà di concentrarsi inizialmente sulle tipologie di controllo utilizzate dalla maggior parte del pubblico.

Quickplay, Judgements e Karaoke: le altre modalità Accanto alla campagna non mancheranno le modalità più tradizionali. Quickplay permetterà di selezionare liberamente una canzone e affrontarla con lo strumento e la difficoltà desiderati, da soli oppure in compagnia. Practice sarà invece dedicata all'allenamento, un'aggiunta indispensabile per chi punta a migliorare la propria precisione e affrontare i brani più complessi. Alcune delle chitarre in game Judgements introdurrà un sistema di punteggio basato sull'accuratezza degli input. Le note riceveranno valutazioni come Perfect, Great, Good e Okay, portando a un risultato finale costruito su un massimo teorico di un milione di punti. È una modalità pensata soprattutto per i giocatori competitivi, interessati a perfezionare la propria esecuzione oltre il semplice completamento delle canzoni. Karaoke proporrà invece un'esperienza più rilassata: la voce originale del brano verrà rimossa per lasciare spazio a quella del giocatore, senza però richiedere necessariamente un'intonazione perfetta. A differenza della modalità vocale tradizionale, infatti, la valutazione riguarderà soltanto il tempismo e non sarà possibile fallire una canzone. Una soluzione pensata per chi vuole divertirsi a cantare senza preoccuparsi troppo del punteggio. Il gioco supporterà inoltre le sessioni offline, mentre funzionalità come multiplayer online e classifiche richiederanno naturalmente una connessione. Questa distinzione è importante per un prodotto che vuole proporsi anche come esperienza musicale da conservare e utilizzare nel tempo.

Oltre 90 canzoni: da Metallica e Muse a Olivia Rodrigo La colonna sonora sarà inevitabilmente uno degli elementi decisivi per Stage Tour. RedOctane ha annunciato oltre 90 brani con licenza ufficiale al lancio, distribuiti lungo sei decenni di musica e appartenenti a generi differenti. Ad oggi sono state confermate 69 canzoni, mentre le restanti saranno svelate nelle settimane precedenti alla pubblicazione. Alcuni dettagli tra strumenti e band La selezione comprende molti nomi che gli appassionati di Guitar Hero e Rock Band conoscono bene. Metallica sarà presente con "Lux Æterna", Megadeth con "Tornado of Souls", Mötley Crüe con "Kickstart My Heart" e Slipknot con "Psychosocial". Non mancheranno i Dream Theater con "Under a Glass Moon", i Mastodon con "The Motherload", i Ghost con "Square Hammer" e i Red Hot Chili Peppers con "Dani California". Sono solo alcuni dei brani che, almeno sulla carta, dovrebbero offrire parecchie soddisfazioni soprattutto ai giocatori interessati alle parti di chitarra e batteria più impegnative. Il catalogo non contiene però solo rock e metal. Tra i gruppi e gli artisti confermati troviamo Radiohead con "Just", The Cure con "Just Like Heaven", Muse con "Starlight", Blur con "Parklife", The Rolling Stones con "In the Stars", Duran Duran con "Rio" e The Clash con "I Fought the Law". La presenza di canzoni come "All Star" degli Smash Mouth, "Teenage Dirtbag" dei Wheatus e "Shut Up and Dance" dei Walk the Moon lascia intuire anche una certa attenzione verso tormentoni indimenticabili. Uno spazio rilevante sarà riservato alle produzioni più recenti. La selezione include Olivia Rodrigo con "ballad of a homeschooled girl", BABYMETAL ed Electric Callboy con "RATATATA", Bad Omens con "Just Pretend", Paramore con "For a Pessimist, I'm Pretty Optimistic", Alter Bridge con "Metalingus" e Trivium con "The Heart From Your Hate". Compare anche "Bad Habits" di Ed Sheeran in collaborazione con Bring Me the Horizon, un esempio di come il gioco intenda avvicinarsi anche a un pubblico che non segue necessariamente il rock classico. Particolarmente interessante è l'attenzione riservata a gruppi meno conosciuti dal grande pubblico. RedOctane ha collaborato con Earache Records per includere "Do Me a Favor" dei The Bites, "Limbo Man" dei The Dust Coda e "Raised on Rock N Roll" dei The Karma Effect. Un'ulteriore collaborazione con Judge & Jury Records ha portato brani di Alien Ant Farm, 12 Stones, Judge and Jury e Jonathan Young, mentre nel catalogo figurano anche Good Kid, Honey Revenge, Castle Rat e altre realtà emergenti. Canzoni e artisti confermati L'ultimo aggiornamento della setlist, pubblicato il 4 novembre, ha ampliato ulteriormente la varietà musicale con quattro tracce meno convenzionali: "Baccarat" di Leon Thomas, "Sunset" dei The Midnight, "Overtime (Live Band Sesh)" dei KNOWER e "Identify" di Ando San. Sono aggiunte che portano R&B, synthwave, jazz-funk e contaminazioni tra progressive e hip-hop all'interno di un catalogo inizialmente costruito soprattutto intorno alle chitarre elettriche. Tra le composizioni originali troviamo inoltre "Stage Tour", realizzata da Steve Ouimette & The Stage Crew: un nome che i veterani ricorderanno per il suo lavoro sulle musiche di Guitar Hero III. L'insieme appare quindi piuttosto vario, ma la qualità della selezione musicale non dipenderà soltanto dai nomi presenti. Sarà importante valutare anche il lavoro di charting, cioè la traduzione delle singole parti musicali nelle sequenze di note da eseguire, e capire se i diversi strumenti riusciranno a offrire esperienze interessanti anche nei brani meno convenzionali. La prossima presentazione ufficiale di nuove canzoni è prevista per il 18 novembre. Vi lasciamo qui sotto la tracklist. Tracklist di Stage Tour (69 brani confermati su 90) "Bite Me" - Avril Lavigne

"RATATATA" - BABYMETAL & Electric Callboy

"Just Pretend" - Bad Omens

"Blind and Frozen" - Beast in Black

"Red Flag" - Billy Talent

"Pump It" - Black Eyed Peas

"MORE THAN YOU KNOW" - blink-182

"Siren" - Castle Rat

"I Fought the Law" - The Clash

"Just Like Heaven" - The Cure

"I Believe in a Thing Called Love" - The Darkness

"Photograph" - Def Leppard

"Rio" - Duran Duran

"Bad Habits" - Ed Sheeran feat. Bring Me the Horizon

"Get the Funk Out" - Extreme

"Heartbreak Feels So Good" - Fall Out Boy

"Land of Confusion" - Genesis

"Square Hammer" - Ghost

"Mimi's Delivery Service" - Good Kid

"Airhead" - Honey Revenge

"Grace" - Jeff Buckley

"The Unknowing" - Jfarrari

"Jane!" - The Long Faces

"The End" - Mammoth

"The Motherload" - Mastodon

"Tornado of Souls" - Megadeth

"Lux Æterna" - Metallica

"Kickstart My Heart" - Mötley Crüe

"Starlight" - Muse

"ballad of a homeschooled girl" - Olivia Rodrigo

"Do Me Like That" - The Paradox

"For a Pessimist, I'm Pretty Optimistic" - Paramore

"Just" - Radiohead

"Dani California" - Red Hot Chili Peppers

"Broken Dreams, Inc." - Rise Against

"In the Stars" - The Rolling Stones

"Psychosocial" - Slipknot

"All Star" - Smash Mouth

"In the Meantime" - Spacehog

"Terminator Oscillator" - Static-X

"...Baby One More Time" - Tenacious D

"Shut Up and Dance" - Walk the Moon

"Island in the Sun" - Weezer

"Teenage Dirtbag" - Wheatus

"Sharp Dressed Man" - ZZ Top

"Parklife" - Blur

"Night Witches" - Sabaton

"When Worlds Collide" - Powerman 5000

"Do Me a Favor" - The Bites

"Limbo Man" - The Dust Coda

"Raised on Rock N Roll" - The Karma Effect

"Metalingus" - Alter Bridge

"Fire" - Kasabian

"You Wanted War" - Sum 41

"Under a Glass Moon" - Dream Theater

"Handshake With Hell" - Arch Enemy

"The New Flesh" - Sylosis

"Gaslighter" - Alien Ant Farm

"Golden Child" - 12 Stones

"The Urge" - Judge and Jury ft. Tyler Connolly of Theory of a Deadman

"Damage Done" - Jonathan Young ft. RichaadEB

"Lola Montez" - Volbeat

"Negative Space" - Silverstein

"The Heart From Your Hate" - Trivium

"Stage Tour" - Steve Ouimette & The Stage Crew

"Baccarat" - Leon Thomas

"Sunset" - The Midnight

"Overtime (Live Band Sesh)" - KNOWER

"Identify" - Ando San

Le chitarre di Stage Tour e la compatibilità con gli strumenti storici Un altro elemento centrale del progetto riguarda l'hardware. RedOctane ha annunciato una nuova linea di strumenti ufficiali, ma ha contemporaneamente lavorato per rendere compatibili numerose periferiche già esistenti. Si tratta di una scelta particolarmente importante per chi conserva ancora le chitarre e le batterie acquistate ai tempi di Guitar Hero e Rock Band. Su PC, secondo quanto comunicato dagli sviluppatori, Stage Tour supporterà oltre 50 controller per chitarra e 20 batterie, comprese alcune periferiche risalenti al 2006. L'elenco include strumenti della generazione originale dei due franchise, oltre a prodotti più recenti come PDP Riffmaster e diversi controller CRKD. Su console la compatibilità sarà più selettiva e dipenderà dalla piattaforma, dalla generazione dell'hardware e dall'eventuale necessità di adattatori. Le chitarre di CRKD La chitarra ufficiale principale sarà la Kramer Wireless Guitar Controller, realizzata in collaborazione con Gibson. Il dispositivo utilizzerà una leva di strumming con tecnologia Hall Effect e feedback tattile, un sistema wireless a bassa latenza e tasti progettati per conservare la sensazione dei controller tradizionali. Saranno presenti un sensore di inclinazione e un pulsante dedicato per attivare lo Stage Power, oltre alla possibilità di personalizzare alcune impostazioni attraverso l'applicazione ufficiale. La versione PC utilizzerà una batteria ricaricabile, mentre quelle console saranno alimentate da due batterie AA. Per chi cerca una periferica più sofisticata, CRKD ha annunciato una collezione dedicata a Stage Tour comprendente Gibson Les Paul Oxblood, Gibson SG Midnight Blue e una particolare Gibson Explorer 8K per il ventesimo anniversario. Quest'ultima promette una frequenza di polling fino a 8.000 Hz e una costruzione che richiama i controller dei primi Guitar Hero. Le Les Paul e SG, invece, integreranno tasti meccanici, strum bar Hall Effect e illuminazione sul manico. Non tutte le versioni saranno compatibili con le stesse piattaforme, perciò sarà necessario prestare attenzione al modello scelto. RedOctane ha inoltre progettato una batteria modulare con quattro pad, supporto regolabile, pedale per la cassa e possibilità di aggiungere piatti e un secondo pedale. Completano l'offerta microfoni cablati e wireless. Anche i nuovi strumenti saranno progettati per funzionare con altri giochi musicali compatibili, compresi alcuni capitoli storici di Guitar Hero e Rock Band, oltre a Fortnite Festival, Clone Hero e YARG, con limitazioni variabili a seconda della piattaforma.

Tutte le versioni e i bundle di Stage Tour Stage Tour arriverà il 10 dicembre 2026 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Su computer sarà acquistabile attraverso Steam ed Epic Games Store, mentre le console avranno le rispettive distribuzioni digitali. Il prezzo annunciato per il gioco base è di 39,99 euro e non sarà necessario acquistare un controller musicale per utilizzarlo. È previsto anche uno sconto del 10% sui preordini digitali, con condizioni differenti a seconda della piattaforma: su PlayStation 5, per esempio, l'offerta è riservata agli abbonati PlayStation Plus. Per chi preferisce utilizzare gli strumenti dedicati sono previsti quattro principali bundle. Il più semplice comprende Stage Tour e una chitarra Kramer Wireless; il secondo aggiunge una seconda chitarra, mentre il Band Kit include gioco, chitarra, batteria e microfono cablato. Il Pro Band Kit completa l'offerta con tre piatti aggiuntivi per la batteria, due pedali per la cassa e un microfono wireless. Tutti gli strumenti saranno acquistabili anche separatamente. La chitarra ufficiale del gioco I prezzi comunicati sul negozio americano partono da 129,99 dollari per il bundle con una chitarra, passando a 199,99 dollari per quello con due chitarre, 299,99 dollari per il Band Kit e 349,99 dollari per il Pro Band Kit. Si tratta di prezzi statunitensi, non direttamente applicabili al mercato europeo. In Italia, per esempio, il bundle con chitarra Kramer e gioco è già indicato a un prezzo consigliato di 134,99 euro presso i distributori locali. Ci sono alcune differenze importanti tra le piattaforme. Nei bundle PlayStation 5, Stage Tour sarà fornito su disco Blu-ray, pur richiedendo una connessione a Internet per scaricare il gioco. Su Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC verrà invece incluso un codice digitale, con attivazione su Steam nel caso della versione computer. I possessori di PlayStation 5 senza lettore ottico potranno scegliere bundle contenenti soltanto l'hardware e acquistare separatamente il gioco in formato digitale. Un'ulteriore limitazione riguarda Nintendo Switch 2: la batteria ufficiale non sarà disponibile al lancio per questa piattaforma, anche se gli sviluppatori stanno lavorando a una versione compatibile. Le parti di batteria potranno comunque essere affrontate utilizzando i Joy-Con 2 o il controller Pro, mentre una data per la disponibilità dello strumento dedicato non è stata ancora annunciata. Infine, per quanto riguarda la disponibilità fisica, RedOctane ha indicato una prima finestra di spedizione dei preordini compresa tra il primo e il 10 dicembre, precisando che si tratta delle date di partenza dai magazzini e non necessariamente di consegna. L'elevata richiesta di batterie e bundle completi ha già portato a una seconda finestra di spedizione, compresa tra l'11 e il 31 dicembre, per i nuovi ordini di questi prodotti.