Xbox valuta la pubblicità come alternativa all'aumento dei prezzi dei videogiochi

Microsoft ritiene che la pubblicità possa diventare una risorsa importante per sostenere economicamente l'industria videoludica, soprattutto in un momento in cui i costi di sviluppo continuano ad aumentare e il modello commerciale tradizionale mostra alcuni limiti. A parlarne è stato Jonathan Stringfield, responsabile generale di Xbox Media Solutions, in un'intervista concessa a GamesBeat . Il dirigente, che in precedenza aveva lavorato alle iniziative pubblicitarie di Activision, ha spiegato che l'espansione degli annunci nell'ecosistema Xbox non deve essere interpretata come un tentativo di inserirli indiscriminatamente all'interno di tutti i videogiochi .

Stringfield ha collegato questa strategia alle difficoltà economiche dell'industria , che si trova davanti a un bivio: per mantenere sostenibile il modello produttivo attuale, gli editori dovrebbero aumentare sensibilmente il prezzo dei videogiochi oppure individuare nuove fonti di ricavo. Secondo il dirigente, la pubblicità e altri sistemi di entrate ricorrenti, comprese le sottoscrizioni, potrebbero rappresentare un'alternativa.

"Non esiste assolutamente uno scenario in cui ci sia l'intenzione, esplicita o implicita, di rendere disponibili gli annunci in tutti i giochi", ha dichiarato Stringfield. La strategia, secondo il dirigente, consiste piuttosto nell'individuare i servizi e le funzionalità in cui la pubblicità può offrire un valore aggiunto senza compromettere l'esperienza degli utenti. Microsoft sarebbe quindi disposta ad accettare una copertura pubblicitaria più limitata, purché le integrazioni risultino appropriate. Chiaramente non è difficile immaginare che, nel caso in cui la pratica prenda piede, i futuri videogiochi possano essere progettati con già le inserzioni in mente. Ma questa, precisiamo, è solo una nostra considerazione.

Una posizione già espressa

Una posizione simile era stata espressa in precedenza da Matthew Ball, responsabile della strategia di Xbox, secondo cui gli annunci dovrebbero permettere di offrire alternative più economiche rispetto alle esperienze senza pubblicità. Il riferimento è soprattutto a servizi come Netflix e Disney+, che propongono abbonamenti a prezzo ridotto in cambio della visualizzazione di annunci. Ball aveva comunque precisato di essere contrario alla pubblicità che interrompe direttamente il gameplay.

Un primo esempio concreto è già disponibile con Xbox Cloud Gaming, che sta introducendo la possibilità di giocare in streaming gratuitamente attraverso un modello finanziato dagli annunci. In questo caso, gli spot vengono mostrati prima dell'avvio dei giochi e non durante le sessioni. Gli utenti possono anche scegliere formule senza pubblicità, pagando per il tempo di gioco oppure sottoscrivendo Xbox Game Pass. La piattaforma sta inoltre introducendo limiti orari allo streaming gratuito.

Stringfield ha infine osservato che aumentare ulteriormente i prezzi dei videogiochi non sarebbe una soluzione particolarmente apprezzata dai consumatori. Resta però da capire se la pubblicità possa davvero rappresentare una soluzione alternativa o se finirà semplicemente per aggiungersi alle altre strategie di monetizzazione, come microtransazioni, DLC, battle pass e abbonamenti, senza sostituirle.