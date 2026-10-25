Shenmue 3 Enhanced è stato rinviato: ecco il nuovo periodo di uscita

Ci sarà da aspettare più del previsto per mettere le mani su Shenmue 3 Enhanced, nuova versione del terzo capitolo della storica serie Sega passata nelle mani di Ys Net: il gioco è stato rinviato e non arriverà nel corso del 2026 ma ha un nuovo periodo di uscita per il prossimo anno.

Non c'è ancora una data precisa, ma il lancio è ora previsto per "l'inizio del 2027", in attesa di ulteriori informazioni che arriveranno nel prossimo periodo da parte di ININ e Ys Net. Intanto abbiamo un comunicato che parla di uno sviluppo che sta richiedendo un po' più tempo del previsto, nonostante si parli di una versione modificata del titolo già uscito in precedenza.

Evidentemente, anche le modifiche e i miglioramenti che caratterizzano questa nuova versione stanno richiedendo più tempo del previsto, cosa che sposta anche la data di uscita della versione Enhanced al prossimo anno.