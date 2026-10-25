Shenmue 3 Enhanced è stato rinviato: ecco il nuovo periodo di uscita

Ci sarà da aspettare più del previsto per mettere le mani su Shenmue 3 Enhanced, nuova versione del terzo capitolo della storica serie Sega passata nelle mani di Ys Net: il gioco è stato rinviato e non arriverà nel corso del 2026 ma ha un nuovo periodo di uscita per il prossimo anno.
Non c'è ancora una data precisa, ma il lancio è ora previsto per "l'inizio del 2027", in attesa di ulteriori informazioni che arriveranno nel prossimo periodo da parte di ININ e Ys Net. Intanto abbiamo un comunicato che parla di uno sviluppo che sta richiedendo un po' più tempo del previsto, nonostante si parli di una versione modificata del titolo già uscito in precedenza.
Evidentemente, anche le modifiche e i miglioramenti che caratterizzano questa nuova versione stanno richiedendo più tempo del previsto, cosa che sposta anche la data di uscita della versione Enhanced al prossimo anno.
La comunicazione di Ys Net e ININ sull'uscita
"Sappiamo bene che state aspettando con impazienza di vedere Ryo brillare come mai prima d'ora, per la prima volta su diverse console moderne", si legge nel comunicato inviato in queste ore da Ys Net e ININ per annunciare lo spostamento dell'uscita di Shenmue 3 Enhanced.
"Lo sviluppo sta richiedendo tempo per mettere a punto ogni dettaglio, ma stiamo facendo grandi progressi mentre perfezioniamo gli ultimi ritocchi. Presto avremo ulteriori dettagli da condividere con voi e non vediamo l'ora che arrivi questa uscita all'inizio del 2027!"
Non resta dunque che attendere queste informazioni che dovrebbero arrivare "presto" e contenenti, probabilmente, anche la nuova data di uscita prevista per questa versione migliorata di Shenmue 3.
Le novità della versione Enhanced
Oltre ad arrivare finalmente anche su Nintendo Switch e Xbox Series X|S in questa nuova versione, l'edizione Enhanced di Shenmue 3 si caratterizza per i seguenti miglioramenti:
- Miglioramenti alla grafica e alle performance con texture migliorate, maggiori dettagli, gameplay più fluido e caricamenti più veloci
- Aggiornamento delle texture a 4K
- Supporto per DLSS e FSR
- Aumento della densità di NPC: il villaggio di Niaowu sarà più densamente popolato, apparendo più vivace
- Modalità Classic Camera, che introduce un'inquadratura più simile a quella originale
- Aggiustamenti al gameplay: opzioni aggiunge per il sistema di stamina, la possibilità di ricarica della salute prima dei combattimenti e una riduzione delle barriere legate al denaro
- Interazioni migliorate: possibilità di saltare scene d'intermezzo e dialoghi, opzioni per ampliare i tempi di risposta per i quick time event
- Miglioramenti ai menù e all'interfaccia
Tutti gli aggiornamenti in termini di gameplay e impostazioni saranno opzionali, dunque non toccheranno necessariamente coloro che vogliono mantenere l'esperienza di gioco originale.
Il nuovo editore ININ Games sta dimostrando interessanti aperture sulla serie, avendo parlato in precedenza di "buone notizie in futuro" sul gioco e forse sull'intera serie.