Tomb Raider: Legacy of Atlantis si mostra in un nuovo trailer per il 30° anniversario

Le celebrazioni per il 30° anniversario di Tomb Raider hanno dato modo di vedere qualcosa di più su Tomb Raider: Legacy of Atlantis, che è tornato a mostrarsi con un trailer del gameplay dal TR30 Derby contenente anche alcune riproduzioni di momenti iconici dell'originale nella nuova forma modernizzata.

Il video ha dunque la doppia funzione di celebrare la storia della serie e anche mostrare qualcosa di nuovo di questo spettacolare remake totale del primo capitolo, attualmente in sviluppo presso Flying Wild Hogs in collaborazione con Crystal Dynamics, all'interno di un rilancio generale del franchise.

Come è noto, Tomb Raider: Legacy of Atlantis ha ora la data di uscita fissata per il 27 febbraio 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 e precede il lancio sul mercato del vero e proprio nuovo capitolo della serie attualmente in sviluppo, ovvero Tomb Raider Catalyst.