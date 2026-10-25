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Tomb Raider: Legacy of Atlantis si mostra in un nuovo trailer per il 30° anniversario

Tomb Raider: Legacy of Atlantis torna a farsi vedere con uno spettacolare trailer costruito in occasione del 30° anniversario dell'originale, con scene iconiche rivisitate.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   25/10/2026
Lara Croft in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
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Le celebrazioni per il 30° anniversario di Tomb Raider hanno dato modo di vedere qualcosa di più su Tomb Raider: Legacy of Atlantis, che è tornato a mostrarsi con un trailer del gameplay dal TR30 Derby contenente anche alcune riproduzioni di momenti iconici dell'originale nella nuova forma modernizzata.

Il video ha dunque la doppia funzione di celebrare la storia della serie e anche mostrare qualcosa di nuovo di questo spettacolare remake totale del primo capitolo, attualmente in sviluppo presso Flying Wild Hogs in collaborazione con Crystal Dynamics, all'interno di un rilancio generale del franchise.

Come è noto, Tomb Raider: Legacy of Atlantis ha ora la data di uscita fissata per il 27 febbraio 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 e precede il lancio sul mercato del vero e proprio nuovo capitolo della serie attualmente in sviluppo, ovvero Tomb Raider Catalyst.

Il nuovo trailer

Il trailer si presenta decisamente spettacolare: consente di dare un'occhiata ad alcune delle ambientazioni iconiche di questo gioco, oltre a mostrare momenti storici del gameplay fra arrampicate, puzzle, tuffi, trappole e tanto altro.

Sebbene il tutto si presenti in una forma estetica completamente rinnovata, è possibile riconoscere alcuni momenti iconici dell'originale, ricostruiti in maniera fedele nello spirito ma totalmente rivista nella tecnica.

Proprio nelle ore scorse è peraltro emerso un dettaglio interessante sul gioco, ovvero una stima di ore richieste per finire l'avventura in questa sua nuova forma, che sembra un po' più ampia rispetto all'originale.

Tra classico e nuovo

Tomb Raider: Legacy of Atlantis non si presenta come un semplice rifacimento tecnico, ma si porta dietro anche una rielaborazione di alcuni elementi del gameplay, pur mantenendo intatte le ambientazioni dell'avventura originale e gli elementi narrativi di questa.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis, enigmi di un futuro passato alla Gamescom Tomb Raider: Legacy of Atlantis, enigmi di un futuro passato alla Gamescom

Torneremo dunque a esplorare Perù, Grecia, Egitto e l'isola collegata ad Atlantide, ma ci saranno alcune variazioni nel level design, comprese anche nuove zone nascoste da scoprire ed enigmi derivanti dai capitoli più recenti.

La progressione viene inoltre modificata dall'aggiunta degli elementi in stile RPG visti più di recente, come la presenza di un albero delle abilità che porta allo sblocco progressivo di varie capacità della protagonista.

La trama è stata ampliata per stabilire ulteriori collegamenti tra questa avventura e gli eventi successivi nella storia di Lara Croft e gli enigmi esistenti torneranno con meccaniche modificate, mentre il gioco introdurrà anche nuovi contenuti.

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