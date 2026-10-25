Sword of the Sea in versione Xbox Series X|S è comparso sullo Store ufficiale: uscita in vista?

Sword of the Sea appare come "ottimizzato per Xbox Series X|S", con 11 lingue supportate, obiettivi Xbox, salvataggi nel cloud e altre informazioni che sembrano indicare una versione nativa per le console Microsoft.

Come potete vedere a questo link , il titolo non risulta ancora disponibile ma c'è la possibilità di aggiungerlo alle preferenze come unico tasto utilizzabile al momento: tuttavia, la pagina contiene tutte le informazioni tipiche di un prodotto in arrivo sulle console Microsoft, dunque l'idea è che un annuncio al riguardo con data di uscita su Xbox sia in arrivo a breve.

Sebbene non vi sia alcuna notizia al riguardo, sembra proprio che Sword of the Sea sia in arrivo anche su Xbox Series X|S , considerando che Xbox Store è comparsa una pagina ufficiale dedicata al gioco in questione, di cui dovrebbero dunque arrivare informazioni a breve.

Uno splendido viaggio

Sword of the Sea è il nuovo e affascinante action adventure di Giant Squid, tornati in scena dopo i precedenti Abzu, The Pathless e Journey con un altro gioco caratterizzato da un'atmosfera davvero unica, che ci porta ad esplorare un meraviglioso mondo a bordo di una tavola fluttuante simile a un surf.

Lanciato l'anno scorso anche direttamente su PS Plus Extra e Premium, il gioco è uno splendido viaggio che punta molto sull'estetica e la capacità di stimolare i sensi, come una particolare espressione artistica più che un videogioco classico.

D'altra parte, la volontà di spingere il medium sul fronte audio-visivo e tentare nuove possibilità di interazione sono un po' le caratteristiche tipiche dei giochi di Giant Squid, dunque la cosa non stupisce più di tanto a questo giro.

Tempo fa era emersa l'ipotesi di un'acquisizione del team da parte di Sony, ma la cosa non è stata poi confermata in alcun modo e questo recente avvistamento del gioco su Xbox Series X|S allontana ulteriormente l'ipotesi in questione.

Restiamo dunque in attesa di conferma e informazioni sull'arrivo di Sword of the Sea sulle console Microsoft, a questo punto.