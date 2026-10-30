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Le cuffie Bluetooth Sony ULT WEAR con cancellazione del rumore sono al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo le cuffie Sony ULT WEAR con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato, design confortevole e cancellazione del rumore.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/10/2026
Cuffie Sony ULT Wear

Su Amazon sono attualmente disponibili le cuffie Bluetooth Sony ULT WEAR a 89 € rispetto al prezzo consigliato di 149 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistare la tua colorazione preferita cliccando direttamente sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Bassi potenti e audio cristallino

Queste cuffie Bluetooth presentano bassi forti e potenti e dettagli cristallini per un'esperienza convincente e immersiva ovunque tu vada. Sono dotate di driver da 40 mm di alta qualità e alimentate dallo stesso processore delle apprezzate WH-M5. Premendo un semplice pulsante potrai scegliere tra due modalità: Deep Bass per aggiungere più peso alle frequenze basse e Attack Bass per aumentare l'energia. Troviamo inoltre la cancellazione del rumore per un ascolto privo di distrazioni, nonché un design complessivamente comodo per un utilizzo prolungato.

Sony ULT Wear
Sony ULT Wear

L'autonomia dichiarata è di 50 ore con cancellazione del rumore disattivata, altrimenti di 30 ore. La ricarica rapida fornisce 1,5 ore di riproduzione con una carica di 3 minuti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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