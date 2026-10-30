Le cuffie Bluetooth Sony ULT WEAR con cancellazione del rumore sono al minimo storico

Su Amazon sono attualmente disponibili le cuffie Bluetooth Sony ULT WEAR a 89 € rispetto al prezzo consigliato di 149 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistare la tua colorazione preferita cliccando direttamente sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Bassi potenti e audio cristallino
Queste cuffie Bluetooth presentano bassi forti e potenti e dettagli cristallini per un'esperienza convincente e immersiva ovunque tu vada. Sono dotate di driver da 40 mm di alta qualità e alimentate dallo stesso processore delle apprezzate WH-M5. Premendo un semplice pulsante potrai scegliere tra due modalità: Deep Bass per aggiungere più peso alle frequenze basse e Attack Bass per aumentare l'energia. Troviamo inoltre la cancellazione del rumore per un ascolto privo di distrazioni, nonché un design complessivamente comodo per un utilizzo prolungato.
L'autonomia dichiarata è di 50 ore con cancellazione del rumore disattivata, altrimenti di 30 ore. La ricarica rapida fornisce 1,5 ore di riproduzione con una carica di 3 minuti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.