GTA 6 costa 100$ ma fa risparmiare 5000$ tenendovi in casa, secondo il video virale di un milionario

Mentre il pubblico attende il lancio di Grand Theft Auto 6, fissato per il 19 novembre, c'è chi ha deciso di analizzare l'impatto del titolo di Rockstar Games da una prospettiva prettamente finanziaria. A lanciare una singolare provocazione è stato Mark Tilbury, milionario britannico affermatosi nel settore dei giocattoli, dell'elettronica e dell'intrattenimento digitale, forte di una platea di quasi 20 milioni di iscritti distribuiti sui propri canali social.

In un breve filmato diventato rapidamente virale, Tilbury si è mostrato all'interno di un punto vendita nel Regno Unito mentre afferra una confezione espositiva di GTA 6, spiegando ai propri follower come l'acquisto del kolossal possa tradursi, sul lungo periodo, in un risparmio concreto capace di toccare i 5.000 dollari.