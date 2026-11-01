GTA 6 costa 100$ ma fa risparmiare 5000$ tenendovi in casa, secondo il video virale di un milionario

Mentre il pubblico attende il lancio di Grand Theft Auto 6, fissato per il 19 novembre, c'è chi ha deciso di analizzare l'impatto del titolo di Rockstar Games da una prospettiva prettamente finanziaria. A lanciare una singolare provocazione è stato Mark Tilbury, milionario britannico affermatosi nel settore dei giocattoli, dell'elettronica e dell'intrattenimento digitale, forte di una platea di quasi 20 milioni di iscritti distribuiti sui propri canali social.
In un breve filmato diventato rapidamente virale, Tilbury si è mostrato all'interno di un punto vendita nel Regno Unito mentre afferra una confezione espositiva di GTA 6, spiegando ai propri follower come l'acquisto del kolossal possa tradursi, sul lungo periodo, in un risparmio concreto capace di toccare i 5.000 dollari.
Il calcolo: tra ore di gioco, costo orario e la vastità di Leonida
Alla base della riflessione di Tilbury c'è un'analisi sul rapporto tra costo d'accesso e monte ore di intrattenimento garantito dall'opera. Ipotizzando un prezzo di listino pari a 99,99 dollari e una campagna principale stimata in circa 80 ore, il costo per fruire del gioco si attesterebbe attorno a 1,24 dollari per ogni ora di divertimento.
Il creator fa però notare come GTA 6 non si esaurisca nella sola storia principale. Calcolando la mole di missioni secondarie e l'esplorazione del gigantesco mondo aperto, il tasso di spesa oraria scenderebbe sensibilmente fino a circa 50 centesimi all'ora.
Sviluppando la progressione numerica, Tilbury ipotizza una routine di quattro ore di gioco ogni sera: un ritmo che richiederebbe circa cinquanta serate consecutive per sviscerare a fondo le ambientazioni dello stato fittizio di Leonida.
Il confronto con la vita notturna: come "risparmiare" 5.000 dollari
È a questo punto del ragionamento che il magnate britannico istituisce il paragone con le abitudini quotidiane fuori dalle mura domestiche. Uscire la sera per cinquanta giorni consecutivi, calcolando una spesa media indicativa di circa 100 dollari a serata tra cene, bevute e attività ricreative, comporterebbe un esborso complessivo pari a 5.000 dollari.
Rimanere a casa a giocare a Grand Theft Auto 6 a fronte di un investimento iniziale di 99,99 dollari consentirebbe, secondo la logica del video, di intrattenersi per lo stesso lasso di tempo abbattendo drasticamente le uscite dal conto corrente. Una lettura volutamente paradossale e orientata alla viralità social, che inquadra il videogioco come un'alternativa economica per il tempo libero.
Certo, non è stato calcolato l'investimento per l'hardware da gioco, il televisore e non solo, ma non soffermiamoci sui dettagli.