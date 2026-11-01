L'autore di Zero Escape non smetterà di usare l'IA a causa delle critiche, come non ha smesso di supportare i diritti LGBTQ+

Negli ultimi giorni la community videoludica si è accesa attorno alle dichiarazioni rilasciate da Kotaro Uchikoshi, stimato autore e sceneggiatore noto per aver dato i natali alla serie Zero Escape (tra cui Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors e Virtue's Last Reward) e ad AI: The Somnium Files. A fronte dei malumori nati da una recente intervista in cui caldeggiava un approccio più aperto verso l'intelligenza artificiale nello sviluppo di videogiochi, l'autore giapponese ha affidato a una lunga lettera aperta le proprie riflessioni, spiegando con trasparenza la sua visione sulla tecnologia, sull'arte e sul futuro dell'industria.

Uchikoshi ha esordito ricordando un caloroso incontro mattutino con un'anziana vicina di casa, sottolineando quanto la sensibilità umana sia irraggiungibile per qualsiasi macchina attuale, ma ha ribadito di non voler mentire al proprio pubblico:

"Mi dispiace davvero, ma continuo a credere che ci sia spazio per l'IA nello sviluppo di videogiochi. Mi spezza il cuore avervi deluso, ma a qualunque costo non riesco proprio a mentirvi. [...] Non sono qui per polemizzare e rispetto sinceramente le vostre opinioni. Può sembrare difficile da credere, ma sono dalla vostra parte: spero capirete che la ragione per cui ho imbracciato l'IA come arma è per proteggervi."

Il creativo ha ricordato come in passato molti giocatori minacciarono di boicottare i suoi lavori quando espresse pubblicamente sostegno alla comunità LGBTQIA+, confermando di voler rimanere fedele alla propria integrità morale anche a costo di perdere follower o vendite.