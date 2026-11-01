L'autore di Zero Escape non smetterà di usare l'IA a causa delle critiche, come non ha smesso di supportare i diritti LGBTQ+

Negli ultimi giorni la community videoludica si è accesa attorno alle dichiarazioni rilasciate da Kotaro Uchikoshi, stimato autore e sceneggiatore noto per aver dato i natali alla serie Zero Escape (tra cui Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors e Virtue's Last Reward) e ad AI: The Somnium Files. A fronte dei malumori nati da una recente intervista in cui caldeggiava un approccio più aperto verso l'intelligenza artificiale nello sviluppo di videogiochi, l'autore giapponese ha affidato a una lunga lettera aperta le proprie riflessioni, spiegando con trasparenza la sua visione sulla tecnologia, sull'arte e sul futuro dell'industria.
Uchikoshi ha esordito ricordando un caloroso incontro mattutino con un'anziana vicina di casa, sottolineando quanto la sensibilità umana sia irraggiungibile per qualsiasi macchina attuale, ma ha ribadito di non voler mentire al proprio pubblico:
"Mi dispiace davvero, ma continuo a credere che ci sia spazio per l'IA nello sviluppo di videogiochi. Mi spezza il cuore avervi deluso, ma a qualunque costo non riesco proprio a mentirvi. [...] Non sono qui per polemizzare e rispetto sinceramente le vostre opinioni. Può sembrare difficile da credere, ma sono dalla vostra parte: spero capirete che la ragione per cui ho imbracciato l'IA come arma è per proteggervi."
Il creativo ha ricordato come in passato molti giocatori minacciarono di boicottare i suoi lavori quando espresse pubblicamente sostegno alla comunità LGBTQIA+, confermando di voler rimanere fedele alla propria integrità morale anche a costo di perdere follower o vendite.
Il chiarimento: strumento operativo, non scorciatoia per creare contenuti
L'autore ha smentito l'idea di voler affidare all'IA il cuore creativo delle sue opere. Descrivendosi con ironia come una persona che, se potesse, farebbe a meno persino di automobili ed elettricità per vivere isolato nei boschi, Uchikoshi ha constatato che il vaso di Pandora tecnologico è ormai aperto e che penalizzare a priori chi fa trasparenza sul suo impiego rischierebbe soltanto di sfavorire i creator onesti.
Entrando nel merito delle sue parole, Uchikoshi ha precisato che la cancellazione di un suo precedente progetto non era legata in modo diretto al mancato uso dell'IA e ha chiarito il significato della sua proposta: dare agli sviluppatori la possibilità di scegliere se utilizzarla o meno, circoscrivendola alle sole mansioni di supporto tecnico e burocratico.
L'esempio concreto fornito riguarda la realizzazione del sito ufficiale del suo nuovo progetto, CRASH KEYS: "Ho disegnato io stesso il logo a mano su Adobe Illustrator. Il design, il layout e la struttura del sito sono farina del mio sacco. Sulla base di quel progetto ho chiesto all'IA di compilare codice HTML, CSS e JavaScript. A quello stadio, però, il portale era completo a meno del 30%. Non è che dando un prompt all'IA si ottenga un prodotto finito al 99%."
Il game director ha spiegato di aver speso un mese intero a rifinire manualmente ogni singolo parametro, dalle orbite delle animazioni alla resa su tutti i dispositivi, ribadendo che l'IA serve a costruire un'impalcatura su cui poi l'essere umano deve intervenire di persona.
La condanna dei furti d'arte e il valore dell'anima
Uno dei passaggi più forti della lettera riguarda la generazione visiva e la tutela degli artisti. Uchikoshi ha preso le distanze da chi sfrutta i software generativi per replicare il tratto dei disegnatori:
"Immaginate un'IA che copia lo stile di un illustratore famoso e genera qualcosa che gli somigli. Francamente, vedere immagini del genere mi disgusta: è profondamente irrispettoso verso l'illustratore e un insulto all'arte nel suo complesso. In immagini simili non c'è assolutamente anima; per questo si nota a colpo d'occhio che non sono state disegnate dall'artista originale. Dobbiamo condannare con forza queste immagini zombi senza anima."
L'autore ha invocato un rapido adeguamento legislativo che costringa le aziende tech a risarcire equamente i creativi di cui sfruttano i dati, criticando i dirigenti che si arricchiscono senza autorizzazione sul lavoro altrui.
Allo stesso tempo, Uchikoshi ha tracciato un parallelo storico: così come in passato si gridava alla perdita di autenticità quando i romanzieri giapponesi abbandonarono la penna stilografica per i primi word processor, o quando il cinema approdò in televisione e i videogiochi venivano liquidati come passatempi incapaci di emozionare, l'adozione di un nuovo mezzo non cancella il valore dell'opera se al centro rimane l'autore. Definendo l'IA "un assistente persino incompetente, ma che svolge i compiti noiosi senza fiatare", il designer sostiene che delegare la manovalanza permetta ai creatori di concentrare energie ed emozioni per spingere la propria visione dal 90% al 100%.
Nel congedarsi, Uchikoshi ha ribadito la volontà di non chiudere la porta al progresso: per il director, la curiosità verso l'ignoto rimane la leva fondamentale della civiltà umana, necessaria per sperimentare nuove forme espressive e regalare al pubblico esperienze narrative inedite.