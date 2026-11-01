Un video svela i cambiamenti dentro il nuovo Nintendo Switch 2 con batteria rimovibile

Lo youtuber Austin Evans ha pubblicato un video in cui analizza il nuovo Nintendo Switch 2 con batteria rimovibile, svelando i cambiamenti all'interno della console rispetto alla versione classica. A dire il vero non sono davvero molte le novità introdotte, al di là di quella che è in effetti facilmente prevedibile: il fatto che la batteria possa essere facilmente rimossa nel nuovo modello, considerando che è questo il motivo principale per cui è stata fatta la revisione ottemperando alla richiesta specifica da parte della Commissione Europea. In ogni caso, il video può fare un po' di chiarezza sulle differenze, limitandosi ovviamente a quelle ben visibili, ovvero in termini di costruzione dell'hardware interno, dei consumi e dell'aspetto generale.

Come distinguere il nuovo modello Prima di tutto, un'informazione interessante fornita dal video è il modo in cui è possibile identificare il nuovo modello: la confezione è precisamente identica a quella precedente, dunque l'unico elemento di distinzione al momento è dato dal numero di serie, che in effetti può consentire il riconoscimento. Come riferito da Evans, i primi due caratteri dei numeri di serie collegati al nuovo modello sono "HL", a differenza di quelli legati al modello precedente che sono "HA", e questo al momento sembra l'unico modo per distinguere la tipologia a scatola chiusa, considerando che per il resto le confezioni sono identiche.

Differenze esterne Una prima differenza che emerge è nel tipo di viti che chiudono le coperture dei Joy-Con, che nel nuovo modello sono le Philips standard (a croce) mentre in quello precedente sono quelle a tre punti, rendendo forse più semplice lo smontaggio. In questa linea di pensiero, anche la presenza di due viti ben visibili ai lati dello chassis centrale della console, dove si trovano gli alloggiamenti per i Joy-Con, vanno nel senso di una maggiore facilità di smontaggio, al contrario del modello precedente dove queste non sono presenti. Nintendo Switch 2 ha un nuovo bundle con Mario Kart World e accessori che fa risparmiare 158€ Nell'utilizzo non si rilevano praticamente differenze: le prestazioni sono ovviamente le stesse, così come anche il consumo energetico rimane in linea con il modello precedente nel test effettuato all'interno del video. Anche il calore generato sembra essere lo stesso, sebbene secondo Evans la ventola del nuovo modello sia probabilmente di un tipo leggermente differente, ma senza differenze apprezzabili sul fronte delle prestazioni.