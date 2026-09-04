Cambiare la batteria del nuovo modello di Nintendo Switch 2 sembra semplicissimo

Cambiare la batteria del nuovo modello di Nintendo Switch 2 sembra essere un'operazione semplicissima, stando all'approfondimento pubblicato nelle scorse ore dalla testata spagnola Nintenduo.
La redazione del sito è infatti entrata in possesso della nuova versione della console Nintendo destinata al mercato europeo a partire dal 2027 e ha pubblicato anche un video in cui viene mostrata la procedura necessaria per la sostituzione della batteria.
Fondamentalmente basta svitare una serie di semplici viti a croce, quattro delle quali collocate negli alloggiamenti magnetici per i Joy-Con, per poter aprire lo chassis di Nintendo Switch 2 e accedere di conseguenza alla batteria, che è stata resa ben distinguibile.
Chiaramente la possibilità di sostituire la batteria si traduce in una serie di possibilità finora inedite per i possessori della console, che potranno in questo modo allungare la vita del dispositivo, specie in caso di problemi legati all'autonomia in portabilità.
Le differenze con il nuovo modello
Quali sono le differenze fra la prima versione di Nintendo Switch 2 e il modello con batteria sostituibile? Il peso della console passa da 401 a 411 grammi senza i Joy-Con, mentre la capacità della batteria diminuisce leggerissimamente: 5172 mAh contro gli attuali 5220.
Per identificare la nuova versione bisogna controllare il seriale, che nel modello con batteria rimovibile dovrebbe cominciare con HLE anziché HAE.