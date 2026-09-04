7

State of Play, crollano gli ascolti rispetto a giugno: l’ultima edizione si ferma a 2,9 milioni di visualizzazioni

L'ultimo State of Play di Sony ha registrato numeri decisamente inferiori rispetto all'edizione di giugno, che aveva stabilito uno dei migliori risultati di sempre per una presentazione PlayStation.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   04/09/2026
I quattro simboli di PlayStation

Dopo gli ottimi risultati ottenuti a giugno, l'ultimo State of Play di Sony sembra aver riportato la trasmissione su numeri decisamente più bassi. L'edizione precedente, infatti, è attualmente il secondo livestream PlayStation più visto di sempre, superato soltanto dalla presentazione di PS5 del 2020, trasmessa durante il periodo della pandemia.

Lo State of Play del 2 giugno ha superato complessivamente i 5,1 milioni di visualizzazioni, con la maggior parte degli utenti collegata nelle ore immediatamente successive alla trasmissione. Il record era stato raggiunto ufficialmente il 6 giugno.

Minore interesse

Il nuovo appuntamento, invece, si è fermato a circa 2,9 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, un risultato sensibilmente inferiore. Il confronto va però fatto tenendo conto di un elemento importante: YouTube ha recentemente modificato il proprio sistema di conteggio delle visualizzazioni, rendendo i numeri delle presentazioni più recenti non perfettamente comparabili con quelli del passato.

Ancora più marcato è il calo relativo agli spettatori simultanei. Secondo i dati della società di analisi Streams Charts, l'ultimo State of Play ha raggiunto un picco di circa 982.000 spettatori complessivi sulle varie piattaforme, contro i circa 3 milioni di spettatori contemporanei registrati dall'edizione di giugno.

Lo State of Play non può essere questo: è un format da assecondare o ripensare? Lo State of Play non può essere questo: è un format da assecondare o ripensare?

Una parte della differenza potrebbe essere spiegata anche dall'orario scelto da Sony. L'ultima presentazione è infatti andata in onda alle 6:00 PT / 9:00 ET negli Stati Uniti, una fascia pensata soprattutto per raggiungere il pubblico giapponese. Gli State of Play vengono normalmente trasmessi intorno alle 14:00 PT / 17:00 ET, un orario potenzialmente più favorevole per il pubblico statunitense e occidentale.

Per quanto riguarda i singoli contenuti, il trailer più visto nelle ore successive alla trasmissione è stato quello di Marvel's Wolverine, con circa 1,6 milioni di visualizzazioni. Seguono il trailer dedicato al DualSense di GTA 6 con 886.000 visualizzazioni, il film di Resident Evil con 783.000, Until Dawn 2 con 616.000 e Ghost of Yotei con 421.000.

#Sony
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
State of Play, crollano gli ascolti rispetto a giugno: l’ultima edizione si ferma a 2,9 milioni di visualizzazioni