State of Play, crollano gli ascolti rispetto a giugno: l’ultima edizione si ferma a 2,9 milioni di visualizzazioni

Dopo gli ottimi risultati ottenuti a giugno, l'ultimo State of Play di Sony sembra aver riportato la trasmissione su numeri decisamente più bassi. L'edizione precedente, infatti, è attualmente il secondo livestream PlayStation più visto di sempre, superato soltanto dalla presentazione di PS5 del 2020, trasmessa durante il periodo della pandemia.
Lo State of Play del 2 giugno ha superato complessivamente i 5,1 milioni di visualizzazioni, con la maggior parte degli utenti collegata nelle ore immediatamente successive alla trasmissione. Il record era stato raggiunto ufficialmente il 6 giugno.
Minore interesse
Il nuovo appuntamento, invece, si è fermato a circa 2,9 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, un risultato sensibilmente inferiore. Il confronto va però fatto tenendo conto di un elemento importante: YouTube ha recentemente modificato il proprio sistema di conteggio delle visualizzazioni, rendendo i numeri delle presentazioni più recenti non perfettamente comparabili con quelli del passato.
Ancora più marcato è il calo relativo agli spettatori simultanei. Secondo i dati della società di analisi Streams Charts, l'ultimo State of Play ha raggiunto un picco di circa 982.000 spettatori complessivi sulle varie piattaforme, contro i circa 3 milioni di spettatori contemporanei registrati dall'edizione di giugno.
Una parte della differenza potrebbe essere spiegata anche dall'orario scelto da Sony. L'ultima presentazione è infatti andata in onda alle 6:00 PT / 9:00 ET negli Stati Uniti, una fascia pensata soprattutto per raggiungere il pubblico giapponese. Gli State of Play vengono normalmente trasmessi intorno alle 14:00 PT / 17:00 ET, un orario potenzialmente più favorevole per il pubblico statunitense e occidentale.
Per quanto riguarda i singoli contenuti, il trailer più visto nelle ore successive alla trasmissione è stato quello di Marvel's Wolverine, con circa 1,6 milioni di visualizzazioni. Seguono il trailer dedicato al DualSense di GTA 6 con 886.000 visualizzazioni, il film di Resident Evil con 783.000, Until Dawn 2 con 616.000 e Ghost of Yotei con 421.000.