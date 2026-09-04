Lo State of Play non può essere questo: è un format da assecondare o ripensare?

Dell'ultimo State of Play per esempio non si sapeva un bel niente, solo che sarebbero stati due eventi uniti, ma separati: il primo più generalista, il secondo dedicato specificatamente ai videogiochi asiatici. In realtà le cose sono andate diversamente perché nel primo State of Play sono stati mostrati anche giochi giapponesi, cinesi, che poi sono apparsi per la seconda volta nel blocco successivo (addirittura una terza, se si prende in considerazione l' evento Konami del tardo pomeriggio !). Si fa davvero fatica a capire la logica dietro una simile strategia, se così si può chiamare, ma è un perfetto esempio di quanto questa tipologia di eventi sia diventata sciatta, impersonale e inconcludente.

Effettivamente non c'è più niente di speciale in questi appuntamenti e spesso fermarsi a vedere cosa viene mostrato è una vera e propria scommessa con se stessi: a volte si può rimanere stupiti, questo è fortunatamente vero, ma solitamente si va via con l'amarissimo in bocca.

Un carosello di giochi

A chi giova vedere per la quinta volta lo stesso minuto del nuovo Metro 2039? A chi giova mostrare due volte lo stesso gioco in momenti diversi e come se non fosse stato mostrato prima? I Teletubbies facevano la stessa cosa, se ricordate. Soprattutto mi servirebbe sapere come funziona la selezione dei giochi e come questi influiscono sulla cadenza dello show. È logico che lo State of Play non sia una semplice vetrina, ma una parte di una gigantesca macchina del marketing, ci deve

Al momento l'impressione che ho è che questi appuntamenti siano diventati una sorta di carosello pubblicitario da mandare live nel momento in cui gli accordi commerciali lo richiedono e non quando c'è qualcosa da dire e da comunicare. Cinicamente andrebbe anche bene, ma ad accompagnare l'inserto deve esserci anche un prodotto editoriale che al momento è del tutto assente. Non voglio parlare della qualità dei giochi presentati, in larga parte prodotti di genere con un peso relativo, ma sono certo che molti titoli dileggiati in live avrebbero avuto tutt'altra accoglienza se presentati in modo migliore e in un contesto a loro più affine.

Succede anche con gli eventi PC dove vengono presentati dozzine e dozzine di giochi senza nessuna logica, e dopo due ore non riesci più a distinguere gli uni dagli altri. Esattamente come succede quando devi scegliere un nuovo profumo: dopo qualche tentativo il naso non riesce più discernere tra i vari aromi. Un tempo i giornalisti scremavano il superfluo, oggi potrebbero farlo anche i creator, ma questo passaggio viene oramai da tempo saltato a priori, ritenuto inutile e controproducente: ti becchi tutto e te lo becchi ora. Per me era meglio prima, per voi?