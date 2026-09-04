Double Fine presenta Thank You Bus Driver, un gioco di guida che appare folle e sopra le righe

Double Fine Productions ha annunciato Thank You Bus Driver , un gioco di guida ambientato nel mondo del trasporto pubblico che punta a trasformare una normale giornata da autista in una sequenza di situazioni folli. Il titolo sarà disponibile su PC , acquistabile su Steam, GOG, Humble Store e itch.io . Al momento non è stata comunicata una data di uscita, ma non dovrebbe mancare molto per poterci giocare.

Un lavoro difficile

L'obiettivo di Thank You Bus Driver, almeno sulla carta, è semplice: portare i passeggeri a destinazione rispettando il maggior numero possibile di regole per ricevere ringraziamenti. In pratica, però, le cose sembrano destinate a degenerare rapidamente.

Double Fine descrive Thank You Bus Driver come "un caotico gioco di guida in autobus in cui vestite i panni dell'autista di una cittadina, che cerca semplicemente di arrivare alla fine della giornata infrangendo il minor numero possibile di regole".

Il gioco ruota attorno a tre priorità: non infrangere le regole, rimanere sul percorso e rispettare gli orari. Il problema è che le regole cambiano ogni giorno e il deposito ne aggiunge continuamente di nuove, alcune delle quali sembrano quasi progettate per essere infrante.

Gli autisti potranno quindi intervenire direttamente sui passeggeri più indisciplinati, anche in maniera decisamente poco convenzionale. Chi continua a violare le regole potrà persino vedersi revocati i privilegi di viaggio, attraverso quella che il gioco presenta come una soluzione drastica: la porta posteriore dell'autobus.

Anche seguire il percorso stabilito non sarà necessariamente una priorità. Per raggiungere la fermata successiva sarà possibile consultare la mappa anche mentre si è alla guida oppure prendere scorciatoie attraverso i campi di grano. Evitare pedoni, traffico e persino recinzioni sembra essere, almeno in parte, una questione secondaria, purché i passeggeri arrivino alla loro destinazione prima di perdere la pazienza.

A rendere ancora più movimentate le giornate dell'autista ci sarà poi il cronometro. Ogni fermata dovrà essere raggiunta entro un tempo prestabilito e i ringraziamenti dei passeggeri soddisfatti, saranno fondamentali per ottenere tempo aggiuntivo.

Accumularne il maggior numero possibile permetterà inoltre di sbloccare nuovi accessori per gli autobus, varianti della cittadina e altri contenuti. L'obiettivo finale sarà quindi riuscire a diventare il miglior autista della città, mantenendo contemporaneamente sotto controllo passeggeri, regole e orologio.

Insomma, dopo Kiln e Keeper e, soprattutto, dopo il distacco da Xbox, Double Fine continua sulla sua strada fatta di piccoli progetti creativi.