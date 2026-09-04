4

Il regista di Resident Evil sperava che i fan accettassero le differenze con i giochi

Zach Cregger, regista del film di Resident Evil, ha detto di essere stato un ingenuo a credere che i fan della serie avrebbero accettato i cambiamenti apportati alla storia.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/09/2026
Il protagonista di Resident Evil

Il regista di Resident Evil, Zach Cregger, ha ammesso nel corso di un'intervista di sentirsi un ingenuo: sperava che i fan accettassero le differenze con i giochi e la volontà di raccontare una storia inedita, ma a quanto pare non è andata così.

"Credo di essere stato ingenuo", ha detto Cregger. "Pensavo che i fan di questi giochi, come me, sarebbero stati entusiasti del fatto che qualcuno arrivasse e trasformasse Resident Evil in un film survival horror."

"Pensavo fosse fantastico, ma non avevo davvero compreso i sentimenti di chi aspettava da una vita la storia di Leon. Lo capisco e mi dispiace che quella non sia la storia che sto portando sullo schermo. Comprendo la loro frustrazione."

Lo State of Play si è aperto con un video inedito del film di Resident Evil Lo State of Play si è aperto con un video inedito del film di Resident Evil

"La capisco benissimo, perché io stesso non ho visto i precedenti film di Resident Evil perché non somigliano al Resident Evil che amo. Quindi come potrei essere frustrato nei confronti dei fan che hanno lo stesso atteggiamento?"

La speranza è l'ultima a morire

Secondo le stime, il film di Resident Evil potrebbe ottenere i risultati migliori di sempre per la saga, nel weekend di apertura, e Cregger spera che anche gli appassionati dei giochi Capcom gli diano una possibilità.

"La mia unica speranza è che vedano comunque il film, indipendentemente dal loro scetticismo o dalla delusione per il fatto che non sto raccontando alcune delle storie che i giochi raccontano così bene. E che, quando lo guarderanno, si sentano rappresentati e riconoscano tutto l'amore per i giochi che c'è in questo film, perché c'è."

"Non sono qui semplicemente per raccontare una storia e appiccicarci sopra il nome Resident Evil per ottenere un budget. Sto raccontando una storia di Resident Evil. Capisco la resistenza, davvero, perché la provo anch'io: nasce da un sentimento di autentico amore."

#Cinema
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il regista di Resident Evil sperava che i fan accettassero le differenze con i giochi