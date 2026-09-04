Il regista di Resident Evil sperava che i fan accettassero le differenze con i giochi

Il regista di Resident Evil, Zach Cregger, ha ammesso nel corso di un'intervista di sentirsi un ingenuo: sperava che i fan accettassero le differenze con i giochi e la volontà di raccontare una storia inedita, ma a quanto pare non è andata così.

"Credo di essere stato ingenuo", ha detto Cregger. "Pensavo che i fan di questi giochi, come me, sarebbero stati entusiasti del fatto che qualcuno arrivasse e trasformasse Resident Evil in un film survival horror."

"Pensavo fosse fantastico, ma non avevo davvero compreso i sentimenti di chi aspettava da una vita la storia di Leon. Lo capisco e mi dispiace che quella non sia la storia che sto portando sullo schermo. Comprendo la loro frustrazione."

"La capisco benissimo, perché io stesso non ho visto i precedenti film di Resident Evil perché non somigliano al Resident Evil che amo. Quindi come potrei essere frustrato nei confronti dei fan che hanno lo stesso atteggiamento?"