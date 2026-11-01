Petit Planet arriverà su Nintendo Switch 2, è il life-sim in stile Animal Crossing dagli autori di Genshin Impact

"Stiamo lavorando duramente alla versione per Nintendo Switch 2 e non vediamo l'ora di condividere filmati di gameplay e maggiori dettagli con voi presto", recita il messaggio degli sviluppatori. La notizia arriva a pochi giorni dall' annuncio della data di uscita delle altre versioni del titolo , in programma il 4 dicembre su PC (tramite Epic Games Store e client proprietario), iOS e Android.

Petit Planet , il life sim spaziale sviluppato da miHoYo, la casa di Genshin Impact e Honkai: Star Rail, arriverà a sorpresa anche su Nintendo Switch 2 . La novità è stata condivisa nelle scorse ore dalla compagnia cinese, che ha confermato l'uscita del gioco sulla console della grande N nel corso del 2027 .

Un Animal Crossing nello spazio e il primo gioco miHoYo su console Nintendo

Per chi non lo conoscesse, Petit Planet è un life sim che richiama da vicino formule rese popolari da serie come Animal Crossing. I giocatori vengono infatti invitati a costruire e personalizzare una piccola comunità spaziale abitata da creature conosciute come i Vicini, occupandosi della decorazione degli ambienti, della raccolta di risorse, della coltivazione, della cucina e di numerose attività quotidiane pensate per offrire un'esperienza rilassante e priva di particolari pressioni.

L'esplorazione rappresenta un altro elemento centrale dell'avventura. Oltre a gestire il proprio pianeta, sarà possibile viaggiare tra mondi differenti, incontrare nuovi personaggi, stringere amicizie con altri giocatori e scoprire biomi caratterizzati da flora, fauna e risorse uniche. Il tutto è accompagnato da uno stile artistico colorato e da una direzione creativa che punta chiaramente a conquistare gli appassionati dei "cozy game".

L'approdo su Switch 2 rappresenta un piccolo traguardo storico per miHoYo: si tratta infatti del primo gioco dello studio a raggiungere una piattaforma Nintendo. In realtà questo primato sarebbe dovuto spettare alla versione Switch 1 di Genshin Impact, annunciata nel 2020, ma da allora scomparsa dai radar senza ulteriori aggiornamenti da parte della compagnia. Petit Planet diventerà quindi il primo titolo di miHoYo a debuttare effettivamente su una console della casa di Kyoto, salvo imprevisti. Petit Planet inoltre segna anche la prima volta in cui uno dei progetti di miHoYo arriva su una console differente da quelle PlayStation, per quanto un'eventuale versione PS5 e Xbox Series X|S non sono da escludere a priori e potrebbero essere svelate in futuro.