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Nintendo Switch 2 ha un nuovo bundle con Mario Kart World e accessori che fa risparmiare 158€

Nintendo ha annunciato un nuovo bundle con Nintendo Switch 2 e Mario Kart World che pare essere decisamente vantaggioso, portando a un certo risparmio con i vari oggetti contenuti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   30/10/2026
Il pacchetto di Nintendo Switch 2 con Mario Kart World

Nintendo ha lanciato un nuovo bundle di Nintendo Switch 2 con Mario Kart World attraverso il suo store ufficiale che pare decisamente interessante e vantaggioso, considerando che comporterebbe un risparmio di circa 158€ sul prezzo complessivo degli oggetti compresi, considerando anche gli accessori presenti.

Il bundle è disponibile esclusivamente su Nintendo Store, raggiungibile a questo indirizzo e con disponibilità proprio a partire da questi giorni, risultando molto interessante per tutti coloro che sono interessati all'acquisto della nuova console in questione.

Il pacchetto costa 549,99€, e se si considera il prezzo singolo di ogni componente risulta essere alquanto vantaggioso, visto che porta al risparmio di 157,96€ per la precisione, prendendo in considerazione i prezzi ufficiali stabiliti da Nintendo.

I contenuti del bundle

Questo nuovo bundle Nintendo Switch 2 e Mario Kart World speciale è disponibile solo sul Nintendo Store e può essere ordinato da oggi con spedizione gratuita, almeno fino a esaurimento scorte, in attesa di ulteriori informazioni.

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Si tratta di un ricco pacchetto contenente i seguenti elementi:

  • Nintendo Switch 2
  • Mario Kart World
  • Telecamera per Nintendo Switch 2
  • Scheda MicroSD Express da 256 GB griffata Nintendo

In effetti, mettendo insieme i prezzi dei singoli componenti si raggiungere una cifra sensibilmente superiore ai 549,99€ richiesti per l'acquisto del bundle, il quale può rappresentare una perfetta introduzione all'uso della console.

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Ricordiamo che la Telecamera è necessaria per accedere al servizio GameChat, che consente chat video e vocale direttamente attraverso Switch 2: sebbene non sia proprio un elemento indispensabile, può ampliare l'interazione con gli altri giocatori in maniera alquanto esilarante.

La scheda di memoria MicroSD Express risulta invece un accessorio alquanto fondamentale per Nintendo Switch 2, perché amplia l'archivio interno alquanto modesto della console raddoppiandolo (di suo, la memoria interna dispone di altri 256 GB).

Ricordiamo che Mario Kart World ha ricevuto un grande aggiornamento l'estate scorsa, con un ulteriore update gratuito con 10 circuiti classici il mese scorso.

#Nintendo
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