Il supporto per controller e cuffie OIVO è in sconto su Amazon: compatto e versatile

Su Amazon è attualmente disponibile il supporto per cuffie OIVO a soli 19,16 € rispetto al prezzo consigliato di 24,99 €, permettendoti di risparmiare il 23%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un accessorio funzionale

Questo supporto ti permetterà di riunire smartphone, cuffie e controller ottimizzando lo spazio sulla scrivania. Inoltre, la parte superiore include un supporto per organizzare i cavi, mantenendo la postazione ordinata e avendo tutti i dispositivi principali a portata di mano. Si tratta inoltre di un porta cuffie con rotazione a 360°, offrendo un accesso pratico, mentre l'altezza è regolabile in base alle proprie esigenze.

Supporto OIVO

Il design è robusto e antiscivolo, grazie a una base solida e resistente e al rivestimento in silicone sul gancio, proteggendo da graffi e scivolamenti. Si tratta quindi di un prodotto molto comodo e utile. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.