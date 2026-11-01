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In Physint sembra esserci qualcosa di molto simile a un Metal Gear

Dalla mostra per il decimo anniversario di Kojima Productions emergono indizi importanti su Physint, che mostrano come il progetto abbia decisamente qualcosa di Metal Gear.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   01/11/2026
Parte del poster di Physint
Physint
Physint
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In occasione della mostra speciale per il decimo anniversario di Kojima Productions sono emersi alcuni indizi anche su Physint, il nuovo gioco in sviluppo presso lo studio, che a quanto pare non lesina riferimenti a Metal Gear, in base a quanto emerso.

In molti vedono Physint come un ritorno di Hideo Kojima al titolo che ha maggiormente contribuito ad essere famoso, e il fatto che si tratti di qualcosa di simile a uno stealth action rende chiaro come di base la volontà di richiamare la serie Konami sia evidente, ma il fatto che tra i modellini in mostra ce ne sia uno del tutto simile a un Metal Gear rende la cosa particolarmente esplicita.

D'altra parte, Kojima stesso aveva fatto presente che Physint ricorda Metal Gear, sebbene utilizza la definizione di "spy action" per distinguerlo dall'originale, anche attraverso una struttura che dovrebbe dunque essere differente.

Due mech che ricordano qualcosa

In ogni caso, alcune foto scattate da visitatori alla mostra di Kojima Productions e pubblicate sui social possono fare la felicità dei tanti nostalgici estimatori della serie ormai scomparsa da tempo in seguito al divorzio fra Kojima e Konami.

Un simil Metal Gear Rex in Physint
Un simil Metal Gear Rex in Physint

Quella visibile qui sopra è una delle foto scattate da un utente che ha visitato la mostra e le ha pubblicate sul forum ResetEra, e mostra quello che sembra essere un mech presente in Physint.

Kojima Productions smentisce le indiscrezioni su Physint: "Lo studio è in salute e redditizio" Kojima Productions smentisce le indiscrezioni su Physint: Lo studio è in salute e redditizio

La somiglianza con un Metal Gear Rex è evidente e va oltre il fatto di essere un robot bipede pesantemente armato, perché lo stile generale sembra proprio ricollegarsi al medesimo immaginario fantascientifico, almeno per quanto riguarda la tecnologia.

Un'altra foto, visibile qui sotto, mostra un altro mech tripode, anche questo decisamente simile a un Gekko di Metal Gear Solid 4, sebbene alcune differenze siano ovviamente visibili.

Il tratto inconfondibile di Yoji Shinkawa

Questa somiglianza si deve, in gran parte, alla scelta del medesimo art director di Metal Gear a guidare anche la visione estetica di Physint, sia per quanto riguarda i personaggi che la tecnologia: il tratto distintivo di Yoji Shinkawa risulta infatti perfettamente riconoscibile in questi modelli.

Un tripode simile a un Gekko di Metal Gear Solid 4
Un tripode simile a un Gekko di Metal Gear Solid 4

Non sappiamo precisamente a cosa si riferiscano questi modelli, né se abbiano effettivamente un corrispettivo all'interno del gioco finale, ma sembrano proprio confermare la volontà di un ritorno quantomeno alle atmosfere di Metal Gear Solid, in attesa di capire meglio come funzioni il gameplay di questo "spy action".

Nel frattempo, abbiamo visto che Physint ha rischiato di essere cancellato da Sony e il progetto ora è in mano a Xbox, in un colpo di scena notevole. Dalla mostra di Kojima Productions è peraltro emersa anche una nuova immagine di OD Knock, altro titolo in sviluppo presso lo studio in collaborazione con Xbox.

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