In Physint sembra esserci qualcosa di molto simile a un Metal Gear

In occasione della mostra speciale per il decimo anniversario di Kojima Productions sono emersi alcuni indizi anche su Physint, il nuovo gioco in sviluppo presso lo studio, che a quanto pare non lesina riferimenti a Metal Gear, in base a quanto emerso. In molti vedono Physint come un ritorno di Hideo Kojima al titolo che ha maggiormente contribuito ad essere famoso, e il fatto che si tratti di qualcosa di simile a uno stealth action rende chiaro come di base la volontà di richiamare la serie Konami sia evidente, ma il fatto che tra i modellini in mostra ce ne sia uno del tutto simile a un Metal Gear rende la cosa particolarmente esplicita. D'altra parte, Kojima stesso aveva fatto presente che Physint ricorda Metal Gear, sebbene utilizza la definizione di "spy action" per distinguerlo dall'originale, anche attraverso una struttura che dovrebbe dunque essere differente.

Due mech che ricordano qualcosa In ogni caso, alcune foto scattate da visitatori alla mostra di Kojima Productions e pubblicate sui social possono fare la felicità dei tanti nostalgici estimatori della serie ormai scomparsa da tempo in seguito al divorzio fra Kojima e Konami. Un simil Metal Gear Rex in Physint Quella visibile qui sopra è una delle foto scattate da un utente che ha visitato la mostra e le ha pubblicate sul forum ResetEra, e mostra quello che sembra essere un mech presente in Physint. Kojima Productions smentisce le indiscrezioni su Physint: "Lo studio è in salute e redditizio" La somiglianza con un Metal Gear Rex è evidente e va oltre il fatto di essere un robot bipede pesantemente armato, perché lo stile generale sembra proprio ricollegarsi al medesimo immaginario fantascientifico, almeno per quanto riguarda la tecnologia. Un'altra foto, visibile qui sotto, mostra un altro mech tripode, anche questo decisamente simile a un Gekko di Metal Gear Solid 4, sebbene alcune differenze siano ovviamente visibili.