Elden Ring avrebbe superato i due miliardi di dollari di incassi: sono queste le stime effettuate da Alinea Analytics, che in un report ha parlato di vendite per 36,4 milioni di copie fra Steam, PlayStation e Xbox, senza considerare la versione Nintendo Switch 2.

Il soulslike di FromSoftware continua dunque a macinare numeri straordinari, nonostante siano passati ormai quattro anni dal lancio: più di 9,8 milioni di giocatori hanno trascorso almeno cento ore nell'Interregno, mentre Nightreign pare abbia raggiunto quota 7,8 milioni di copie vendute.

La ripartizione delle vendite vede Steam al primo posto con il 50% del totale, seguito da PlayStation con il 35% e Xbox con il restante 15%. Analizzando i ricavi, tuttavia, il quadro cambia e le console Sony e Microsoft finiscono per rappresentare insieme il 57,5% degli introiti generati.

In questo caso la differenza è riconducibile soprattutto alle politiche di prezzo regionali, con una maggiore incidenza degli acquisti su PC nei mercati in cui il gioco viene venduto a cifre inferiori.

In Cina, dove sono state piazzate circa il 17,4% delle copie di Elden Ring, il titolo è disponibile a una cifra inferiore del 26% rispetto agli USA.