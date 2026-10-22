Elden Ring avrebbe superato i due miliardi di dollari di incassi: sono queste le stime effettuate da Alinea Analytics, che in un report ha parlato di vendite per 36,4 milioni di copie fra Steam, PlayStation e Xbox, senza considerare la versione Nintendo Switch 2.
Il soulslike di FromSoftware continua dunque a macinare numeri straordinari, nonostante siano passati ormai quattro anni dal lancio: più di 9,8 milioni di giocatori hanno trascorso almeno cento ore nell'Interregno, mentre Nightreign pare abbia raggiunto quota 7,8 milioni di copie vendute.
La ripartizione delle vendite vede Steam al primo posto con il 50% del totale, seguito da PlayStation con il 35% e Xbox con il restante 15%. Analizzando i ricavi, tuttavia, il quadro cambia e le console Sony e Microsoft finiscono per rappresentare insieme il 57,5% degli introiti generati.
In questo caso la differenza è riconducibile soprattutto alle politiche di prezzo regionali, con una maggiore incidenza degli acquisti su PC nei mercati in cui il gioco viene venduto a cifre inferiori.
In Cina, dove sono state piazzate circa il 17,4% delle copie di Elden Ring, il titolo è disponibile a una cifra inferiore del 26% rispetto agli USA.
Un grande successo anche su console
Le riprese del film di Elden Ring si sono concluse lo scorso luglio e probabilmente il progetto rilancerà ulteriormente le vendite del gioco, non appena avrà fatto il proprio debutto nelle sale cinematografiche, ma per il momento sembra che il titolo di FromSoftware se la cavi benissimo anche da solo.
Peraltro l'esperienza sembra aver catturato in maniera sorprendente l'attenzione degli utenti console, che spesso vengono considerati poco inclini a cimentarsi con prodotti simili ma qui hanno smentito i pronostici, macinando ore su ore e portando a termine la campagna.
A tal proposito, su PlayStation il 10,9% dei giocatori ha ottenuto il Trofeo di Platino, mentre su Steam il 10,5% dei giocatori ha sbloccato tutti gli achievement. Su Xbox la percentuale è invece pari al 3,9%, forse per via di una community con abitudini generalmente diverse.
Le vendite non si fermano
Come detto, Elden Ring continua a macinare vendite a ritmi sorprendenti: dall'inizio dell'anno il titolo di FromSoftware ha piazzato altri due milioni di copie fra Steam, PlayStation e Xbox, generando quasi 110 milioni di dollari di incassi.
Si tratta di prestazionio che gli consentono di superare commercialmente numerose produzioni di alto profilo pubblicate quest'anno, a dimostrazione di quanto il passaparola e la reputazione possano prolungare il ciclo vitale di un videogioco.
Le vendite non si fermano
Come detto, Elden Ring continua a macinare vendite a ritmi sorprendenti: dall'inizio dell'anno il titolo di FromSoftware ha piazzato altri due milioni di copie fra Steam, PlayStation e Xbox, generando quasi 110 milioni di dollari di incassi.
Si tratta di prestazioni che gli consentono di superare commercialmente numerose produzioni di alto profilo pubblicate quest'anno, a dimostrazione di quanto il passaparola e la reputazione possano prolungare il ciclo vitale di un videogioco.