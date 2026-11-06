I giochi digitali aumentano e superano il 60% delle vendite totali su Nintendo Switch e Switch 2

Siamo ancora decisamente lontani dalle percentuali che vediamo sulle altre piattaforme, ma è un dato significativo proprio perché le piattaforme Nintendo sono quelle storicamente più legate alle vendite di giochi in formato fisico.

Un particolare che potrebbe essere passato inosservato fra i dati finanziari forniti da Nintendo risulta particolarmente interessante, e riguarda l' incremento delle vendite dei giochi in digitale rispetto a quelli fisici anche su Nintendo Switch e Switch 2 .

Per una console che è considerata ancora una sorta di roccaforte della distribuzione fisica , la tendenza sembra alquanto chiara e la pone in linea con il percorso effettuato anche dalle altre piattaforme, sebbene lo spostamento verso il digitale qui sia decisamente più lento.

In totale, le vendite dei giochi in digitale sono salite a 249,6 miliardi di yen , rappresentando un netto incremento rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dell'anno precedente, quando le vendite totali avevano raggiunto 155,5 miliardi di yen.

Ancora lontani dalla concorrenza, ma il trend sembra inevitabile

Nella definizione rientrano versioni digitali di giochi venduti in formato fisico e giochi solo in digitale, oltre a DLC e contenuti vari. Sembra che includa anche i ricavi dagli abbonamenti Nintendo Switch Online nelle vendite digitali complessive, dunque la questione sarebbe da controllare con maggiore precisione.

Con l'aumentare della distribuzione digitale di alcuni titoli, tuttavia, la tendenza sembra chiara e irrevocabile: a titolo d'esempio, bisogna notare come il picco di vendite digitali sia stato registrato nel trimestre tra gennaio e marzo 2026, quando la percentuale di giochi in digitale ha raggiunto il 67,2% grazie al lancio di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia.

Se iniziative di questo tipo dovessero prendere piede, si accelererebbe probabilmente anche il processo di digitalizzazione progressiva anche su piattaforme Nintendo, ma la tendenza sembra essere quella.

Siamo lontani dalla volontà dichiarata di abbandonare il formato fisico come ha riferito Sony di voler fare per i giochi PlayStation dal 2028, ma è possibile che anche Nintendo possa spostarsi sempre più verso il digitale, con un probabile incremento progressivo della soluzione intermedia fornita dalle schede con chiave di gioco, che potrebbero aumentare nel prossimo futuro anche a causa di certe restrizioni emerse in seguito alla crisi delle memorie.