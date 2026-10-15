Capcom annuncia la demo di Monster Hunter Wilds per Nintendo Switch 2

La demo sarà disponibile dal 20 ottobre e consentirà di affrontare la parte iniziale dell'avventura con "gli stessi contenuti della versione completa" , permettendo quindi di testare tutte e quattordici le armi e di prendere confidenza con le principali meccaniche di gioco, dagli spostamenti con il Seikret alla modalità Precisione.

I dettagli della demo

Il "prologo" a disposizione nella demo copre l'intero percorso che va dalla creazione del personaggio e del compagno Felyne tramite l'editor fino al completamento del Capitolo 1‑3, "Verso la foresta". Si tratta di circa 1‑2 ore di gioco, durante le quali sarà possibile esplorare due regioni, le Piane Ventose e la Foresta Scarlatta, e affrontare diversi mostri, tra cui il Chatacabra e il Lala Barina. I giocatori potranno inoltre importare nella versione completa i dati di creazione del personaggio e i progressi ottenuti nella storia, nel caso decidano di acquistare il gioco successivamente.

Un aspetto da segnalare è che la demo sarà solo offline: non sarà quindi possibile partecipare a cacce in multiplayer online. Sarà invece disponibile il multiplayer locale tramite comunicazione wireless tra console, una funzionalità esclusiva della versione Nintendo Switch 2 che punta a valorizzare le caratteristiche della piattaforma.

Nel complesso, sulla carta la Prologue Demo si presenta come un banco di prova utile sia per farsi un'idea del gameplay per chi si avvicina per la prima volta a Wilds o alla serie, sia per valutare il lavoro di conversione realizzato da Capcom per portare il gioco sulla nuova console portatile di Nintendo. A tal proposito, ricordiamo che la versione Switch 2 sarà disponibile dal 4 dicembre, mentre è già presente su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Guardando oltre il lancio, Capcom ha confermato che nel corso del 2027 arriverà su tutte le piattaforme, inclusa Switch 2, Monster Hunter Wilds: Ascendance, una "massiccia espansione" che introdurrà decine di nuovi mostri, le missioni avanzate del Grado Maestro, nuove aree da esplorare e il Bracceleratore, uno strumento che permette di potenziare temporaneamente il cacciatore e di accedere a nuove mosse e attacchi potenziati.