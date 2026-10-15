Fallout, The Elder Scrolls, Minecraft e non solo saranno esclusive Xbox? Microsoft ci starebbe pensando

Stando a quanto rivelato da un'inchiesta di Windows Central, la compagnia starebbe sondando il terreno per rendere franchise storici come Fallout, The Elder Scrolls e persino Minecraft accessibili unicamente all'interno dell'ecosistema Microsoft .

La gestione della nuova CEO di Xbox, Asha Sharma, continua a essere caratterizzata da profonde manovre di riassetto e radicali cambi di rotta strategici per la divisione gaming di Microsoft . Dopo aver varato licenziamenti che hanno coinvolto migliaia di dipendenti, riorganizzato gli studi interni e ripristinato l'esclusività console su produzioni di primo piano come Gears of War: E-Day, la dirigenza starebbe ora valutando un'ulteriore stretta sulle proprie proprietà intellettuali.

Una delle schermate trapelate sottopone ai partecipanti uno scenario ipotetico molto preciso: "Immaginate che venga annunciato che tutti i futuri capitoli del franchise Fallout saranno esclusive console per Xbox e non più disponibili su PlayStation o Nintendo. I capitoli di Fallout già esistenti rimarrebbero disponibili dove si trovano oggi. Nulla cambierebbe su PC con questo annuncio."

L'iniziativa editoriale e commerciale emerge direttamente da un questionario ufficiale distribuito a un gruppo selezionato di utenti iscritti al programma Xbox Insider. All'interno del documento, Microsoft chiede esplicitamente come si comporterebbero i giocatori qualora le future uscite di queste saghe non fossero più disponibili sulle piattaforme concorrenti a marchio PlayStation o Nintendo.

Il caso Minecraft, l'eccezione Call of Duty e il futuro di Bethesda

Un secondo quesito del sondaggio si spinge perfino oltre, ipotizzando uno scenario in cui "tutte le future uscite di ogni franchise sviluppato da Xbox, a eccezione di Call of Duty, diventino esclusive console per Xbox". In questo perimetro rientrerebbe anche Minecraft, fenomeno globale storicamente presente su qualunque ecosistema sul mercato, dalle console concorrenti come Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e PlayStation 5, fino ai sistemi operativi mobile e desktop come Android, iOS, Linux e Mac.

L'unicp titolo escluso a priori da questa ipotesi è Call of Duty. La serie sparatutto rimarrebbe infatti multipiattaforma in virtù degli accordi legali vincolanti della durata di 10 anni stipulati nel 2023 con Sony, Nintendo e Nvidia, concessione che ha aiutato a ottenere il via libera antitrust all'acquisizione di Activision Blizzard per 68 miliardi di dollari. Quegli accordi, tuttavia, garantiscono lo status multipiattaforma unicamente a Call of Duty e non al resto del catalogo dell'editore.

Sebbene si tratti per ora di rilevazioni esplorative che potrebbero non tradursi in decisioni definitive, una simile svolta segnerebbe una rottura epocale rispetto alla tradizionale politica aperta di Bethesda Softworks - celebre per aver portato pietre miliari come The Elder Scrolls V: Skyrim su qualsiasi piattaforma disponibile - e avrebbe ripercussioni enormi sul potenziale commerciale di pesi massimi annunciati come The Elder Scrolls 6 e Fallout 5.

Parlando sempre di iniziative di Microsoft, Xbox Labs vuole portare i giochi, anche quelli del passato, nei browser.