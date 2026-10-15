Fire Emblem Fortune's Weave si amplia con l'Expansion Pass: svelati tre DLC tra divinità, armi e nuove storie

Nintendo e Intelligent Systems presentano i contenuti in arrivo per il gioco di ruolo strategico: la prima ondata è disponibile da oggi, mentre le successive debutteranno durante le festività e nel corso del 2027.

L'avventura strategica di Fire Emblem: Fortune's Weave si prepara ad allargare i propri orizzonti narrativi e di gioco. Con un annuncio a sorpresa, Nintendo e Intelligent Systems hanno presentato ufficialmente l'arrivo dell'Expansion Pass, un piano di supporto post-lancio strutturato in tre distinte ondate di contenuti aggiuntivi pensate per arricchire l'arsenale, il cast di alleati e le vicende del titolo.

Ondata 1 e Ondata 2: le reliquie di Three Houses e le divinità di Dagda Il supporto prende il via fin da subito: la prima ondata del pass è infatti disponibile a partire da oggi per tutti i possessori del pacchetto. Il contenuto sblocca quattro armi aggiuntive, concepite come prototipi per i quattro eroi protagonisti e modellate a immagine e somiglianza dei celebri Reliquiari degli Eroi provenienti da Fire Emblem: Three Houses. La seconda ondata, la cui uscita è programmata per il periodo delle prossime festività (holiday 2026), amplierà le opzioni di personalizzazione e la formazione sul campo: Nuovi costumi indossabili per i personaggi;

Tre alleati inediti, rappresentati dalle antiche divinità che in passato regnavano sulla regione di Dagda;

La possibilità di arruolare e schierare queste potenti entità divine direttamente in battaglia durante l'atto finale della trama principale.