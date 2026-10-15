Fire Emblem Fortune's Weave si amplia con l'Expansion Pass: svelati tre DLC tra divinità, armi e nuove storie

L'avventura strategica di Fire Emblem: Fortune's Weave si prepara ad allargare i propri orizzonti narrativi e di gioco. Con un annuncio a sorpresa, Nintendo e Intelligent Systems hanno presentato ufficialmente l'arrivo dell'Expansion Pass, un piano di supporto post-lancio strutturato in tre distinte ondate di contenuti aggiuntivi pensate per arricchire l'arsenale, il cast di alleati e le vicende del titolo.
Ondata 1 e Ondata 2: le reliquie di Three Houses e le divinità di Dagda
Il supporto prende il via fin da subito: la prima ondata del pass è infatti disponibile a partire da oggi per tutti i possessori del pacchetto. Il contenuto sblocca quattro armi aggiuntive, concepite come prototipi per i quattro eroi protagonisti e modellate a immagine e somiglianza dei celebri Reliquiari degli Eroi provenienti da Fire Emblem: Three Houses.
La seconda ondata, la cui uscita è programmata per il periodo delle prossime festività (holiday 2026), amplierà le opzioni di personalizzazione e la formazione sul campo:
- Nuovi costumi indossabili per i personaggi;
- Tre alleati inediti, rappresentati dalle antiche divinità che in passato regnavano sulla regione di Dagda;
- La possibilità di arruolare e schierare queste potenti entità divine direttamente in battaglia durante l'atto finale della trama principale.
Ondata 3 nel 2027: nuove campagne narrative e classi inedite
L'espansione più sostanziosa sul piano narrativo arriverà invece con la terza ondata, il cui debutto è fissato nel corso del 2027.
Questo capitolo finale dell'Expansion Pass introdurrà una serie di nuove storie dedicate ad approfondire i trascorsi e gli eventi che ruotano attorno a quattro figure chiave: Bertrand, Talimun, Orchel e Anatolia. Il pacchetto sarà inoltre arricchito da classi di combattimento inedite, ulteriori alleati reclutabili e funzionalità aggiuntive per la gestione dell'esercito.
A corredo dell'annuncio, Nintendo e Intelligent Systems hanno pubblicato un primo trailer panoramico dedicato all'Expansion Pass di Fire Emblem: Fortune's Weave, offrendo ai giocatori un assaggio delle novità pronte a sbarcare sul campo di battaglia.
Se ancora non avete comprato Fire Emblem: Fortune's Weave, lasciatevi convincere dalla nostra recensione.