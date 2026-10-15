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La prima recensione di Final Fantasy Resonance è disponibile: il nuovo GDR di Square Enix convince?

La celebre testata giapponese premia l'avventura a turni con un solido 36/40. La campagna principale richiederà tra le 20 e le 30 ore, con la versione di prova già disponibile.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/10/2026
Un personaggio di Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance
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Il debutto sul mercato di Final Fantasy Resonance è ormai alle porte: la prossima settimana segnerà il ritorno di Square Enix con il suo nuovo gioco di ruolo con combattimenti a turni.

Mentre una vasta fetta di appassionati ha già avuto modo di testare con mano le prime battute dell'opera grazie alla versione di prova distribuita negli scorsi giorni, è ufficialmente approdata online la prima recensione del titolo, firmata come di consueto dalla storica rivista giapponese Famitsu.

La prima recensione promuove il gioco: poker di nove su Famitsu

Per chi non avesse familiarità con i criteri di valutazione del celebre settimanale nipponico, il giudizio finale scaturisce dalla somma dei voti assegnati in modo indipendente da quattro redattori differenti, ciascuno espresso su base decimale.

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Nel caso di Final Fantasy Resonance, la testata ha registrato un consenso unanime: tutti e quattro i critici hanno attribuito al titolo un 9/10, portando la produzione a un ragguardevole punteggio complessivo di 36/40, a conferma della solidità della nuova formula imbastita dalla compagnia.

Longevità e dettagli sulla demo con salvataggi trasferibili

Oltre alla valutazione della redazione, la recensione ha fatto luce anche sulla durata complessiva dell'avventura. Come riportato dall'account Genki_JPN, il completamento della campagna principale richiederà indicativamente tra le 20 e le 30 ore di gioco. Per gli utenti desiderosi di sviscerare ogni contenuto secondario e raggiungere il completamento totale, la longevità complessiva salirà invece attorno alle 70 ore.

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Per chi non avesse ancora saggiato le meccaniche del GDR, ricordiamo che la demo consente di trasferire i dati di salvataggio direttamente nella versione finale del gioco, permettendo di proseguire l'avventura senza interruzioni.

L'uscita ufficiale di Final Fantasy Resonance è fissata per il prossimo 22 ottobre 2026. In attesa della nostra recensione, vi lasciamo al nostro provato di Final Fantasy Resonance, il primo Final Fantasy HD-2D.

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