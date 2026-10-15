La prima recensione di Final Fantasy Resonance è disponibile: il nuovo GDR di Square Enix convince?

La celebre testata giapponese premia l'avventura a turni con un solido 36/40. La campagna principale richiederà tra le 20 e le 30 ore, con la versione di prova già disponibile.

Il debutto sul mercato di Final Fantasy Resonance è ormai alle porte: la prossima settimana segnerà il ritorno di Square Enix con il suo nuovo gioco di ruolo con combattimenti a turni. Mentre una vasta fetta di appassionati ha già avuto modo di testare con mano le prime battute dell'opera grazie alla versione di prova distribuita negli scorsi giorni, è ufficialmente approdata online la prima recensione del titolo, firmata come di consueto dalla storica rivista giapponese Famitsu.

La prima recensione promuove il gioco: poker di nove su Famitsu Per chi non avesse familiarità con i criteri di valutazione del celebre settimanale nipponico, il giudizio finale scaturisce dalla somma dei voti assegnati in modo indipendente da quattro redattori differenti, ciascuno espresso su base decimale. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Nel caso di Final Fantasy Resonance, la testata ha registrato un consenso unanime: tutti e quattro i critici hanno attribuito al titolo un 9/10, portando la produzione a un ragguardevole punteggio complessivo di 36/40, a conferma della solidità della nuova formula imbastita dalla compagnia.