La prima recensione di Final Fantasy Resonance è disponibile: il nuovo GDR di Square Enix convince?

Il debutto sul mercato di Final Fantasy Resonance è ormai alle porte: la prossima settimana segnerà il ritorno di Square Enix con il suo nuovo gioco di ruolo con combattimenti a turni.
Mentre una vasta fetta di appassionati ha già avuto modo di testare con mano le prime battute dell'opera grazie alla versione di prova distribuita negli scorsi giorni, è ufficialmente approdata online la prima recensione del titolo, firmata come di consueto dalla storica rivista giapponese Famitsu.
La prima recensione promuove il gioco: poker di nove su Famitsu
Per chi non avesse familiarità con i criteri di valutazione del celebre settimanale nipponico, il giudizio finale scaturisce dalla somma dei voti assegnati in modo indipendente da quattro redattori differenti, ciascuno espresso su base decimale.
Nel caso di Final Fantasy Resonance, la testata ha registrato un consenso unanime: tutti e quattro i critici hanno attribuito al titolo un 9/10, portando la produzione a un ragguardevole punteggio complessivo di 36/40, a conferma della solidità della nuova formula imbastita dalla compagnia.
Longevità e dettagli sulla demo con salvataggi trasferibili
Oltre alla valutazione della redazione, la recensione ha fatto luce anche sulla durata complessiva dell'avventura. Come riportato dall'account Genki_JPN, il completamento della campagna principale richiederà indicativamente tra le 20 e le 30 ore di gioco. Per gli utenti desiderosi di sviscerare ogni contenuto secondario e raggiungere il completamento totale, la longevità complessiva salirà invece attorno alle 70 ore.
Per chi non avesse ancora saggiato le meccaniche del GDR, ricordiamo che la demo consente di trasferire i dati di salvataggio direttamente nella versione finale del gioco, permettendo di proseguire l'avventura senza interruzioni.
L'uscita ufficiale di Final Fantasy Resonance è fissata per il prossimo 22 ottobre 2026. In attesa della nostra recensione, vi lasciamo al nostro provato di Final Fantasy Resonance, il primo Final Fantasy HD-2D.