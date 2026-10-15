The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Switch 2 svela "I pensieri di Navi": ecco la nuova meccanica

A poco a poco continuano a emergere nuovi dettagli sull'attesissimo ritorno di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2.
Questa volta le novità giungono direttamente da Nintendo, che ha svelato una funzionalità inedita legata a filo doppio alla celebre fatina aiutante di Link, attualmente nota con la denominazione provvisoria di "I pensieri di Navi", in attesa della localizzazione ufficiale definitiva (per ora esiste solo il termine in versione giapponese).
Navi avrà il doppiaggio e svelerà i segreti sparsi per Hyrule
Nel remake per la nuova ammiraglia ibrida, Navi non si limiterà ad accompagnare il protagonista lungo il consueto viaggio attraverso il tempo, ma potrà contare per la prima volta su un vero e proprio doppiaggio. A questa novità se ne aggiunge un'altra di carattere prettamente esplorativo.
Esplorando la mappa di Hyrule, i giocatori potranno infatti imbattersi nei cosiddetti "Pensieri di Navi". Stando a quanto illustrato dalla casa di Kyoto, questi elementi contengono veri e propri segreti nascosti: una volta individuato uno di questi punti d'interesse, sarà possibile chiedere alla fatina di leggerne e interpretarne il contenuto.
In uno dei messaggi mostrati come esempio, il testo fa riferimento a qualcosa che è caduto al suolo, specificando come con tutta probabilità non si sia trattato di una semplice coincidenza. Benché il contesto narrativo generale di questi indizi non sia ancora stato chiarito del tutto, si tratta a tutti gli effetti di una nuova categoria di collezionabili che arricchirà l'esplorazione e invoglierà gli utenti a scandagliare ogni angolo del regno.
Lancio globale fissato per novembre su Switch 2
L'introduzione di contenuti narrativi inediti e rifiniture moderne conferma la volontà di offrire un'esperienza rinnovata e al passo coi tempi per una delle opere più influenti della storia dei videogiochi, senza snaturarne la struttura originale.
L'appuntamento con il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time è ormai dietro l'angolo: il debutto sul mercato di Nintendo Switch 2 è fissato in contemporanea mondiale per il prossimo 5 novembre 2026. Se volete saperne di più sul ritorno del classico, recuperate il nostro provato di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.