The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Switch 2 svela "I pensieri di Navi": ecco la nuova meccanica

Navi avrà il doppiaggio e svelerà i segreti sparsi per Hyrule

Nel remake per la nuova ammiraglia ibrida, Navi non si limiterà ad accompagnare il protagonista lungo il consueto viaggio attraverso il tempo, ma potrà contare per la prima volta su un vero e proprio doppiaggio. A questa novità se ne aggiunge un'altra di carattere prettamente esplorativo.

I Pensieri di Navi appaiono in questo modo

Navi li interpreta e ci racconta qualcosa

Esplorando la mappa di Hyrule, i giocatori potranno infatti imbattersi nei cosiddetti "Pensieri di Navi". Stando a quanto illustrato dalla casa di Kyoto, questi elementi contengono veri e propri segreti nascosti: una volta individuato uno di questi punti d'interesse, sarà possibile chiedere alla fatina di leggerne e interpretarne il contenuto.

In uno dei messaggi mostrati come esempio, il testo fa riferimento a qualcosa che è caduto al suolo, specificando come con tutta probabilità non si sia trattato di una semplice coincidenza. Benché il contesto narrativo generale di questi indizi non sia ancora stato chiarito del tutto, si tratta a tutti gli effetti di una nuova categoria di collezionabili che arricchirà l'esplorazione e invoglierà gli utenti a scandagliare ogni angolo del regno.