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Il nuovo controller Xbox Nano dal formato compatto è in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo il nuovo controller Xbox Nano compatibile con PC, console Xbox e dispositivi mobili. Si tratta di un prodotto perfetto anche per le mani più piccole.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/10/2026
Xbox Nano

Su Amazon è attualmente possibile preordinare il nuovo controller Xbox Nano a 49,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 4 novembre 2026. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un prodotto piccolo e versatile

Si tratta del controller più piccolo mai realizzato per Xbox, adatto a "quasi ogni tasca e a ogni budget", secondo quanto spiegato da James Hunter, general manager della divisione accessori Xbox. Il controller ha una lunghezza di circa 13 cm e un peso intorno ai 100 grammi, ed è più corto e leggero della maggior parte degli smartphone moderni.

Controller Xbox Nano
Controller Xbox Nano

Include tutti i 18 comandi standard con la classica disposizione dei controller Xbox ed è compatibile con PC, console Xbox e dispositivi mobili, dato che supporta sia Wireless che Bluuetooth. Puoi scoprire tutte le informazioni sul controller Xbox Nano nel nostro articolo dedicato.

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