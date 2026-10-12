Redmi Watch 6 è in offerta su Amazon: puoi acquistare lo smartwatch Xiaomi in sconto del 19%

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo dello Xiaomi Redmi Watch 6: l'offerta prevede uno sconto attivo del 19% per un costo totale e finale di 89,00€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Xiaomi Redmi Watch 6 è uno smartwatch progettato per accompagnare le attività quotidiane e gli allenamenti, combinando un display AMOLED con una struttura sottile e un'autonomia pensata per ridurre la necessità di ricariche frequenti.

Lo schermo da 2,07 pollici presenta cornici simmetriche ultra-sottili da 2 mm, mentre i materiali IC ed EL aggiornati contribuiscono a migliorare la luminosità, offrendo immagini nitide anche sotto la luce diretta del sole.