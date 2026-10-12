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Redmi Watch 6 è in offerta su Amazon: puoi acquistare lo smartwatch Xiaomi in sconto del 19%

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo dello Xiaomi Redmi Watch 6.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/10/2026
Xiaomi Redmi Watch 6

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo dello Xiaomi Redmi Watch 6: l'offerta prevede uno sconto attivo del 19% per un costo totale e finale di 89,00€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Xiaomi Redmi Watch 6 è uno smartwatch progettato per accompagnare le attività quotidiane e gli allenamenti, combinando un display AMOLED con una struttura sottile e un'autonomia pensata per ridurre la necessità di ricariche frequenti.

Lo schermo da 2,07 pollici presenta cornici simmetriche ultra-sottili da 2 mm, mentre i materiali IC ed EL aggiornati contribuiscono a migliorare la luminosità, offrendo immagini nitide anche sotto la luce diretta del sole.

Ulteriori dettagli sullo smartwatch

La qualità costruttiva è affidata a un telaio unibody in lega di alluminio, spesso appena 9,9 mm. Rispetto alla generazione precedente, lo spessore è stato ridotto di 1,4 mm, con l'obiettivo di combinare un design più sottile con leggerezza e durabilità. La struttura in alluminio premium rende lo smartwatch adatto a essere indossato durante la giornata.

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Uno dei punti di forza è l'autonomia: la batteria integrata da 550 mAh promette fino a 24 giorni di utilizzo moderato, permettendo di affrontare anche brevi viaggi senza dover ricorrere frequentemente al caricabatterie. Sul fronte del benessere e dell'attività fisica, lo smartwatch propone un monitoraggio multidimensionale della salute e oltre 150 modalità sportive.

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