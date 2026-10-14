Razer presenta tre nuove cuffie a tema Pokémon: arrivano le edizioni speciali di Kraken e Blackshark

I festeggiamenti per il trentesimo anniversario di Pokémon continuano a tradursi in collaborazioni di primo piano per il settore tecnologico: questa volta è Razer a scendere in campo con tre nuove cuffie da gioco a tema. Il produttore ha infatti declinato due dei suoi modelli più apprezzati - le cablate Kraken V4 e le wireless Blackshark V3 X Hyperspeed - con colorazioni e grafiche dedicate a tre delle creature più amate del franchise: Sylveon, Charizard e Lucario.
I nuovi accessori sono già disponibili all'acquisto direttamente tramite lo store ufficiale di Razer, tramite i link disponibili nella notizia.
Razer Kraken V4 Sylveon Edition: design "coquette" e audio 7.1
Le cuffie con filo Razer Kraken V4 ricevono il trattamento estetico ispirato all'evoluzione di Eevee di tipo Folletto. La Sylveon Edition si distingue per un'estetica dominata da tonalità pastello, con un'illustrazione del Pokémon impressa sull'archetto superiore e dettagli in azzurro chiaro lungo i padiglioni, uno stile definito ufficialmente dalla stessa Razer come "coquette" (che si può tradurre con 'grazioso').
Sotto il profilo tecnico, l'headset mantiene tutte le caratteristiche del modello di riferimento:
- Microfono retrattile ad alta definizione per le chat vocali;
- Supporto all'audio surround 7.1 per una precisa spazialità sonora;
- Illuminazione RGB personalizzabile gestita dall'ecosistema Razer Chroma.
Il prezzo della Sylveon Edition sullo store ufficiale Razer rimane invariato rispetto al modello base, fissato a 119,99 euro.
Blackshark V3 X Hyperspeed: Charizard e Lucario per il gioco competitivo
Per i giocatori alla ricerca di prestazioni più avanzate pensate per gli esport, la linea Razer Blackshark V3 X Hyperspeed introduce due varianti dedicate a Charizard e Lucario. Questo modello si posiziona su una fascia leggermente superiore.
A fronte di un peso più contenuto pari a 270 grammi (contro i 300 grammi delle Kraken), la versione Blackshark mette sul piatto connettività senza fili ad altissima reattività grazie alla tecnologia wireless a 2,4 GHz HyperSpeed, accompagnata da una autonomia che arriva fino a 70 ore di batteria con una singola ricarica.
Anche in questo caso le livree sono state studiate per riflettere le caratteristiche dei due Pokémon:
- L'edizione Charizard sfoggia fiamme nere e rosse con finiture e cuciture a contrasto arancioni;
- Il modello Lucario punta su vivaci padiglioni blu arricchiti da illustrazioni stampate con un caratteristico effetto a inchiostro.
Potete trovare il modello di Charizard e il modello di Lucario sul sito di Razer a 129,99€ l'uno.