Razer presenta tre nuove cuffie a tema Pokémon: arrivano le edizioni speciali di Kraken e Blackshark

I festeggiamenti per il trentesimo anniversario di Pokémon continuano a tradursi in collaborazioni di primo piano per il settore tecnologico: questa volta è Razer a scendere in campo con tre nuove cuffie da gioco a tema. Il produttore ha infatti declinato due dei suoi modelli più apprezzati - le cablate Kraken V4 e le wireless Blackshark V3 X Hyperspeed - con colorazioni e grafiche dedicate a tre delle creature più amate del franchise: Sylveon, Charizard e Lucario.

I nuovi accessori sono già disponibili all'acquisto direttamente tramite lo store ufficiale di Razer, tramite i link disponibili nella notizia.