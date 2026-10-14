Scendete in pista a ritmo di musica: Just Dance: Decades of Hits per Nintendo Switch è già in sconto su Instant Gaming

Volete animare le vostre serate in compagnia a colpi di passi di danza? Just Dance: Decades of Hits per Nintendo Switch è disponibile a prezzo scontato su Instant Gaming. Lo store espone un ribasso del 40% a schermo rispetto ai 40 euro di listino, per un costo netto di 23,99 euro. Calcolando l'IVA al 22% prevista in Italia, il prezzo finale al checkout sale a 29,27 euro. Questo confronto porta lo sconto a circa il 27%, traducendosi in un risparmio effettivo di 10,73 euro sul prezzo di partenza: su un gioco uscito solo ieri, non è affatto male. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere direttamente all'offerta e riscattare la chiave.
Coreografie, brani iconici e modalità di gioco in Just Dance: Decades of Hits su Nintendo eShop
Questa raccolta antologica celebra la musica attraverso epoche diverse, riunendo una selezione di tracce leggendarie dagli anni Settanta e Ottanta fino alle hit più moderne. Il gameplay mantiene la collaudata formula ritmica della serie: per giocare basta impugnare un controller Joy-Con e replicare a schermo i movimenti eseguiti dai ballerini virtuali, accumulando punti in base alla precisione e al ritmo. Il gioco supporta anche l'utilizzo dello smartphone come controller tramite l'app dedicata, facilitando le sessioni di gruppo senza accessori aggiuntivi.
Oltre alle tradizionali sfide competitive per stabilire il punteggio record tra amici, troverete modalità cooperative e routine pensate per l'allenamento fisico con conteggio delle calorie. La chiave digitale acquistata va riscattata sul Nintendo eShop per scaricare il titolo direttamente sulla memoria della vostra Nintendo Switch.