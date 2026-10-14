Scendete in pista a ritmo di musica: Just Dance: Decades of Hits per Nintendo Switch è già in sconto su Instant Gaming

Volete animare le vostre serate in compagnia a colpi di passi di danza? Just Dance: Decades of Hits per Nintendo Switch è disponibile a prezzo scontato su Instant Gaming. Lo store espone un ribasso del 40% a schermo rispetto ai 40 euro di listino, per un costo netto di 23,99 euro. Calcolando l'IVA al 22% prevista in Italia, il prezzo finale al checkout sale a 29,27 euro. Questo confronto porta lo sconto a circa il 27%, traducendosi in un risparmio effettivo di 10,73 euro sul prezzo di partenza: su un gioco uscito solo ieri, non è affatto male. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere direttamente all'offerta e riscattare la chiave.