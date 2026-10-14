Le cuffie wireless HyperX Cloud Mini sono su Amazon al minimo storico: compatte e confortevoli

Su Amazon sono attualmente disponibili le cuffie HyperX Cloud Mini a soli 29,99 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Versatili e funzionali
Queste cuffie hanno un raggio d'azione fino a 20 metri e offrono una buona qualità audio. Oltre alla connettività Bluetooth è presente un'uscita cuffie AUX da 3,5 mm. Il prodotto è compatibile con le principali console, ovvero Xbox, Nintendo Switch, PlayStation, Steam Deck e dispositivi mobili, nonché con il PC. Potrai giocare per un massimo di 25 ore, ma il prodotto sarà completamente carico in due ore. Si tratta inoltre di cuffie confortevoli, grazie all'archetto di plastica ricoperto di memory foam e ai cuscinetti auricolari rivestiti in morbida similpelle.
Sul padiglione sono presenti dei controlli che ti permetteranno di regolare rapidamente il volume delle cuffie o disattivare il microfono. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.