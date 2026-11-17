Proposto nei formati da sei pollici (circa 15 cm) oppure un piede (circa 30 cm), il panino è assemblato su pane artigianale italiano appena sfornato e farcito con:

La celebre catena di paninoteche ha scelto di applicare un vero e proprio "reskin" a tema GTA 6 al suo Cubano Pulled Pork Melt , un panino già esclusivo dell'area di Miami. Ribattezzato per l'occasione Vice City Cubano, il panino resterà disponibile unicamente nella città di Miami, sia nei punti vendita fisici sia tramite servizio delivery per tutti quei giocatori che non hanno alcuna intenzione di alzarsi dal divano una volta uscito il gioco.

Non solo Subway: lo "Spice City" di Popeyes e il Burger Shot ufficiale di Rockstar

Subway non è l'unica catena di fast food ad aver deciso di cavalcare l'entusiasmo per il nuovo capitolo della serie. Anche Popeyes ha svelato un panino al pollo ispirato a Vice City chiamato "Spice City": sarà disponibile per una sola settimana a partire dal 19 novembre presso i ristoranti aderenti, sia per il ritiro in negozio sia con consegna a domicilio.

Accanto alle trovate indipendenti di marchi privi di accordi commerciali con gli sviluppatori, diverse attività di ristorazione e negozi di Miami hanno invece stretto collaborazioni ufficiali con Rockstar per servire cibi e bevande ispirati all'universo di GTA.

L'operazione più vistosa coinvolge Skinny Louie, una catena di hamburgerie della Florida letteralmente trasformata nel celebre Burger Shot, lo storico fast food fittizio visto più volte nella saga. L'intero allestimento, dai menu alle divise del personale, passando per il packaging e le insegne esterne, è stato completamente riconvertito con il marchio Burger Shot e resterà attivo fino alla fine dell'anno. Un fenomeno che conferma come la forza trainante del marketing di Rockstar abbia ormai raggiunto livelli senza precedenti, spingendo persino i colossi non affiliati a ritagliarsi uno spazio sull'onda dell'attesa.

Segnaliamo infine che è trapelata online la tracklist completa della colonna sonora ufficiale di GTA 6.