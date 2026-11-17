Nintendo ha annunciato la disponibilità immediata di una demo per Splatoon Raiders su Nintendo eShop. L'iniziativa offre ai possessori di Nintendo Switch 2 l'opportunità di provare in prima persona lo spin-off della celebre serie, pubblicato originariamente sulla console lo scorso 23 luglio.
Il messaggio ufficiale di Nintendo
Nintendo ha condiviso l'informazione tramite i canali social ufficiali di Splatoon, con un breve messaggio che potete vedere qui sotto.
Nel testo ufficiale che accompagna l'arrivo della versione dimostrativa sullo store digitale, la casa di Kyoto sintetizza così i contenuti inclusi nella prova:
"Assaggiate un'anteprima delle Isole Spirhalite con tre diversi livelli e fate squadra con il Trio Triglio per mettere alla prova tre equipaggiamenti preselezionati."
Se volete accedere alla demo, usate questa pagina in italiano, e non il link presente nel tweet poco sopra.
Alla scoperta delle Isole Spirhalite: le caratteristiche di Splatoon Raiders
In occasione del lancio della demo, è bene riepilogare anche i punti cardine dell'esperienza completa. Pensato come un nuovo capitolo di Splatoon incentrato sul giocatore singolo e sviluppato in esclusiva per Nintendo Switch 2, Splatoon Raiders mette i giocatori nei panni di un meccanico impegnato in una caccia al tesoro nelle misteriose Isole Spirhalite insieme al Trio Triglio, un gruppo di spericolati musicisti. Non si tratta quindi di un gioco competitivo come i precedenti.
Tra le principali meccaniche di gioco messe in evidenza dalla compagnia figurano:
- Personalizzazione e arsenale: La possibilità di personalizzare il proprio personaggio ed equipaggiarsi con speciali Gadget meccanici affiancati da un'ampia selezione di armi spara-inchiostro.
- Scontri a ondate: Un sistema di combattimento frenetico in cui farsi strada a colpi d'inchiostro affrontando numerose ondate di nemici chiamati Salmonids.
Ricordiamo infine che Splatoon Raiders non avrà DLC o aggiornamenti di bilanciamento, salvo per problemi gravi, quindi avete già ora accesso all'esperienza completa.