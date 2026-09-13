Splatoon Raiders è in promozione su Amazon: acquista l'esclusiva Switch 2 al suo minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di Splatoon Raiders per Switch 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un costo totale e finale d'acquisto di 49,99€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Splatoon Raiders è uno sparatutto in terza persona incentrato principalmente sull'esperienza per giocatore singolo e rappresenta il primo spin-off della serie Splatoon. Il giocatore veste i panni di un meccanico, scegliendo se interpretare un Inkling o un Octoling, e si trova ad affrontare numerose orde di Salmonoidi nel corso dell'avventura.