Splatoon Raiders è in promozione su Amazon: acquista l'esclusiva Switch 2 al suo minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di Splatoon Raiders per Switch 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un costo totale e finale d'acquisto di 49,99€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Splatoon Raiders è uno sparatutto in terza persona incentrato principalmente sull'esperienza per giocatore singolo e rappresenta il primo spin-off della serie Splatoon. Il giocatore veste i panni di un meccanico, scegliendo se interpretare un Inkling o un Octoling, e si trova ad affrontare numerose orde di Salmonoidi nel corso dell'avventura.
Ulteriori dettagli sul gioco
Durante le missioni, il protagonista può essere affiancato da un membro del Trio Triglio alla volta. Il personaggio scelto partecipa ai combattimenti utilizzando il cosiddetto robot esploratore, offrendo supporto durante gli scontri contro i nemici. L'obiettivo è respingere le diverse ondate di Salmonoidi e continuare a progredire all'interno dell'area di gioco.
Man mano che vengono sconfitti nuovi gruppi di nemici, il giocatore ottiene la possibilità di esplorare porzioni sempre più ampie della mappa. La progressione è quindi strettamente legata ai combattimenti e al completamento delle ondate, permettendo di scoprire gradualmente nuove aree dell'ambientazione.
Oltre alla modalità per giocatore singolo, Splatoon Raiders include anche una modalità multigiocatore cooperativa per un massimo di quattro giocatori. Qui la nostra recensione.