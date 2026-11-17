Pokémon GO e Duolingo annunciano un crossover: date, ricompense e novità in arrivo

Al via il 17 novembre l'evento congiunto tra le due app: completando sette giorni di lezioni si sbloccano abiti per il profilo e una ricerca a tempo con Pikachu e Chatot. In arrivo anche i nomi multilingua e un codice gratuito firmato Crocs.