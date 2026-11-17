Il celebre gufo verde Duo, mascotte di Duolingo, si prepara a fare la sua comparsa anche all'interno di Pokémon GO. È stato infatti annunciato ufficialmente un crossover tra le due popolarissime applicazioni per smartphone, pensato per sbloccare bonus esclusivi in entrambe le esperienze, anche se non sarà possibile intrappolare Duo dentro una Poké Ball per sempre.
Come funziona l'evento dal 17 novembre e quali ricompense sblocca
L'iniziativa prende il via oggi, 17 novembre, con l'apertura di un evento a tempo limitato su Duolingo. Per partecipare, agli utenti viene richiesto di completare almeno una lezione di lingua in sette giorni distinti.
Portare a termine l'obiettivo permetterà di ottenere ricompense su entrambe le piattaforme:
- Su Duolingo: I giocatori sbloccheranno una serie di abiti a tema Pokémon con cui personalizzare il proprio profilo.
- Su Pokémon GO: Il completamento della sfida garantirà un codice promozionale valido per attivare una ricerca a tempo, grazie alla quale sarà possibile incontrare Pokémon come Pikachu e l'esclusivo regionale Chatot dotati di uno speciale sfondo a tema Duolingo (che include anche lo stesso Duo).
Nomi multilingua per i Pokémon e il precedente con LEGO
Sebbene Pokémon GO abbia già ospitato oggetti cosmetici sponsorizzati in passato, il titolo di Niantic si spinge raramente fino a questo livello di integrazione, soprattutto in collaborazione con un'altra applicazione mobile, pur avendo stretto all'inizio di quest'anno una partnership simile con LEGO incentrata sui negozi del marchio.
Il tempismo dell'iniziativa appare però tutt'altro che casuale. Pokémon GO si prepara infatti a introdurre una nuova funzionalità che consentirà per la prima volta ai giocatori di visualizzare il nome delle proprie creature in più lingue. Se infatti Pikachu mantiene lo stesso nome in ogni angolo del pianeta, molte altre specie cambiano radicalmente all'estero: è il caso, ad esempio, di Snorlax, noto in Germania come "Relaxo".
Spazio anche a Crocs: ecco il codice gratis per le scarpe di Pikachu
Le novità sul fronte delle collaborazioni non finiscono qui. Pokémon GO accoglierà presto anche un crossover con Crocs, il noto marchio di calzature che propone già nel proprio catalogo una linea di zoccoli dedicati ai Pokémon:
- Codice per tutti i giocatori: È già possibile riscattare un paio virtuale di scarpe di Pikachu inserendo nel gioco il codice promozionale POKEMONGOxCROCSxELECTRIFYING.
- Bonus per chi possiede i modelli fisici: I proprietari delle vere calzature Crocs ispirate a Gengar e Jigglypuff riceveranno invece dei codici dedicati per sbloccare le rispettive versioni virtuali all'interno dell'app.