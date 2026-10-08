La Vice City di GTA 6 è stata mostrata con tre immagini inedite

Le altre due immagini sono invece relative a momenti serali della città , fatte di giri in auto fra le insegne al neon e gruppi di appassionati che si riuniscono per mettere in mostra il tuning delle proprie auto, magari in vista di una corsa clandestina.

Oltre la strada vediamo il fiume con un motoscafo intento a percorrerlo, mentre in lontananza c'è lo straordinario panorama della Vice City più urbana e industriale , fra enormi palazzi che si contendono la skyline e l'immancabile aereo in volo.

Tutti e tre gli scatti sono ricchi di dettagli e fotografano momenti diversi della giornata, nonché zone diverse dello scenario. Si parta dallo screenshot di una tangenziale piuttosto affollata , con numerose vetture che scorrono in entrambe le direzioni e proiettano le proprie ombre sul viadotto, probabilmente nel corso di una mattina assolata.

Rockstar Games ha pubblicato tre nuove immagini della Vice City di GTA 6 , che sembra sempre più spettacolare man mano che si avvicina la data di uscita del gioco su PS5 e Xbox Series X|S, fissata come sanno tutti al prossimo 19 novembre.

Il ray tracing fa già impressione

La grafica di GTA 6 potrebbe essere la più impressionante di sempre, secondo Digital Foundry, e se bastano poche immagini per metterne in mostra le straordinarie qualità allora è probabile che la redazione inglese abbia ragione.

Un'immagine notturna di GTA 6

Tornando infatti alle immagini "serali" appena pubblicate da Rockstar Games, è possibile riscontrare un chiaro assaggio dei riflessi in ray tracing che troveremo nel gioco, e che da soli donano all'ambientazione uno spessore e un'atmosfera davvero notevoli.

Il secondo scatto da questo punto di vista è emblematico, visto che ritrae un'enorme pozzanghera su cui si riflette praticamente ogni singolo elemento dello scenario: dalle auto agli alberi, dalle insegne luminose ai palazzi, passando persino per un gruppetto di monopattini che sicuramente sarà possibile utilizzare.