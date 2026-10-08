0

La Vice City di GTA 6 è stata mostrata con tre immagini inedite

Rockstar Games ha pubblicato tre nuove immagini di GTA 6 che mostrano i dettagli, le atmosfere e gli effetti visivi della Vice City che potremo esplorare nel gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/10/2026
Lucia in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Articoli News Video Immagini

Rockstar Games ha pubblicato tre nuove immagini della Vice City di GTA 6, che sembra sempre più spettacolare man mano che si avvicina la data di uscita del gioco su PS5 e Xbox Series X|S, fissata come sanno tutti al prossimo 19 novembre.

Tutti e tre gli scatti sono ricchi di dettagli e fotografano momenti diversi della giornata, nonché zone diverse dello scenario. Si parta dallo screenshot di una tangenziale piuttosto affollata, con numerose vetture che scorrono in entrambe le direzioni e proiettano le proprie ombre sul viadotto, probabilmente nel corso di una mattina assolata.

Un'immagine diurna di GTA 6
Un'immagine diurna di GTA 6

Oltre la strada vediamo il fiume con un motoscafo intento a percorrerlo, mentre in lontananza c'è lo straordinario panorama della Vice City più urbana e industriale, fra enormi palazzi che si contendono la skyline e l'immancabile aereo in volo.

Svelate le prime stazioni radio di GTA 6, che potete già ascoltare Svelate le prime stazioni radio di GTA 6, che potete già ascoltare

Le altre due immagini sono invece relative a momenti serali della città, fatte di giri in auto fra le insegne al neon e gruppi di appassionati che si riuniscono per mettere in mostra il tuning delle proprie auto, magari in vista di una corsa clandestina.

Il ray tracing fa già impressione

La grafica di GTA 6 potrebbe essere la più impressionante di sempre, secondo Digital Foundry, e se bastano poche immagini per metterne in mostra le straordinarie qualità allora è probabile che la redazione inglese abbia ragione.

Un'immagine notturna di GTA 6
Un'immagine notturna di GTA 6

Tornando infatti alle immagini "serali" appena pubblicate da Rockstar Games, è possibile riscontrare un chiaro assaggio dei riflessi in ray tracing che troveremo nel gioco, e che da soli donano all'ambientazione uno spessore e un'atmosfera davvero notevoli.

Il secondo scatto da questo punto di vista è emblematico, visto che ritrae un'enorme pozzanghera su cui si riflette praticamente ogni singolo elemento dello scenario: dalle auto agli alberi, dalle insegne luminose ai palazzi, passando persino per un gruppetto di monopattini che sicuramente sarà possibile utilizzare.

Vita notturna e corse clandestine?

La terza e ultima immagine inedita non include nudi integrali, ma presenta in ogni caso un chiaro elemento di ostentazione, visto che ritrae un manipolo di ragazzi riunitisi in un parcheggio per mettere in mostra le rispettive auto modificate e magari sfidarsi a chi va più veloce.

Gente radunata in un parcheggio in GTA 6
Gente radunata in un parcheggio in GTA 6

L'elemento delle corse in effetti fa parte del DNA della serie targata Rockstar Games praticamente da sempre, dunque diamo praticamente per scontato che situazioni come quella illustrata in quest'ultima immagine fungeranno da base per contenuti di questo tipo.

Per eventuali conferme ufficiali in merito ai contenuti del gioco, tuttavia, dovremo aspettare ancora un po'. E che ci vuole? Stiamo soltanto parlando del videogioco più atteso della storia di questo medium, del resto.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La Vice City di GTA 6 è stata mostrata con tre immagini inedite