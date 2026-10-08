Cyberpunk 2077 diventerà un film prodotto da Paramount Pictures, nell'ambito di un progetto che vedrà il coinvolgimento di Lorenzo di Bonaventura, già noto per aver lavorato a numerose pellicole hollywoodiane, e naturalmente di CD Projekt RED.
L'annuncio arriva a diversi anni dalle prime comunicazioni in merito all'intenzione di realizzare un film di Cyberpunk 2077, e soprattutto dopo il grande successo riscosso dalla serie animata Cyberpunk: Edgerunners, che ha dimostrato l'enorme potenziale di questo franchise anche al di fuori dei videogiochi.
Per il momento, tuttavia, mancano ulteriori dettagli: non è dato sapere chi si occuperà di dirigere questa trasposizione live action, né a chi verrà affidata la sceneggiatura o che tipo di storia verrà raccontata: la stessa del gioco? Possiamo dunque sperare in un coinvolgimento di Keanu Reeves?
Interrogativi che troveranno certamente una risposta fra non molto tempo, ora che il progetto ha avuto ufficialmente il via e comincerà a prendere forma, dal casting alle persone dietro la cinepresa, che avranno chiaramente un compito non facile e una grossa responsabilità.
Un lancio problematico, ma poi è cambiato tutto
Cyberpunk 2077 continua a vendere tantissimo, a conferma di un "redemption arc" che ha visto l'action RPG di CD Projekt RED debuttare in maniera a dir poco problematica, fra magagne tecniche e conversioni improponibili, per poi però recuperare lungo il percorso.
A cambiare le cose sono stati in particolare alcuni aggiornamenti pubblicati a partire dall'inizio del 2022, seguiti da ulteriori update e dal lancio dell'espansione Phantom Liberty, che continua a vendere tantissimo a ulteriore conferma di un netto cambio di percezione da parte degli utenti.
Dopodiché è arrivata un'ulteriore evoluzione dello scenario con il debutto di Cyberpunk: Edgerunners, la serie animata realizzata insieme a Studio Trigger e disponibile su Netflix, il cui enorme successo ha avuto un impatto decisamente positivo sul gioco.
Un nuovo effetto Edgerunners?
Mentre continuano i lavori su Cyberpunk 2, è chiaro che la produzione di un film live action basato sulla serie punta a bissare lo stesso fenomeno innescato da Edgerunners, che peraltro tornerà con una seconda stagione, presentata con un trailer alcune settimane fa.
L'intreccio di queste sinergie viene visto da CD Projekt RED, e non solo da lei, come un elemento dotato di un enorme potenziale per consolidare la popolarità del franchise e porre le basi per un universo crossmediale di grande spessore.