Cyberpunk 2077 diventerà un film prodotto da Paramount Pictures, nell'ambito di un progetto che vedrà il coinvolgimento di Lorenzo di Bonaventura, già noto per aver lavorato a numerose pellicole hollywoodiane, e naturalmente di CD Projekt RED.

L'annuncio arriva a diversi anni dalle prime comunicazioni in merito all'intenzione di realizzare un film di Cyberpunk 2077, e soprattutto dopo il grande successo riscosso dalla serie animata Cyberpunk: Edgerunners, che ha dimostrato l'enorme potenziale di questo franchise anche al di fuori dei videogiochi.

Per il momento, tuttavia, mancano ulteriori dettagli: non è dato sapere chi si occuperà di dirigere questa trasposizione live action, né a chi verrà affidata la sceneggiatura o che tipo di storia verrà raccontata: la stessa del gioco? Possiamo dunque sperare in un coinvolgimento di Keanu Reeves?

Interrogativi che troveranno certamente una risposta fra non molto tempo, ora che il progetto ha avuto ufficialmente il via e comincerà a prendere forma, dal casting alle persone dietro la cinepresa, che avranno chiaramente un compito non facile e una grossa responsabilità.