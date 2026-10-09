PlayStation Store, le offerte migliori sui giochi PS5 con la promo Player's Choice

Su PlayStation Store è arrivata la Player's Choice , una nuova promozione valida fino al 21 ottobre che consente di acquistare alcuni fra i migliori giochi PS5 al prezzo più basso finora . La scelta - appunto - è particolarmente ampia e coinvolge centinaia di titoli, ma quali sono gli affari da non perdere?

In questo contesto così particolare dovremo controllare Jack Pepper, un investigatore privato con un passato da veterano nell'esercito che si trova a seguire alcuni casi complicati in quel di Mouseburg: si sono verificate delle sparizioni misteriose e il nostro personaggio dovrà scoprire cos'è accaduto, facendosi largo a colpi di proiettili laddove necessario.

Di fianco a una produzione di così grande spessore pensavamo fosse giusto affiancare un titolo meno blasonato ma comunque molto valido, ovverosia Mouse: P.I. for Hire . Disponibile con una riduzione del 20% che porta il prezzo del gioco a 23,99€ anziché 29,99€, lo sparatutto di Fumi Games si ispira ai cartoni animati degli anni '30 per catapultarci in un mondo noir originale e ricco di atmosfera.

Non è un caso se nella nostra recensione di Saros abbiamo speso parole molto positive su questo progetto, che intreccia l'orrore cosmico lovecraftiano a un gameplay unico nel suo genere , ancora più frenetico e dinamico, collocando tutto questo all'interno di un sistema di progressione solido e sfaccettato.

Disponibile a 59,99€ anziché 79,99€, dunque con uno sconto del 25%, Saros si pone come una delle migliori esclusive PlayStation di sempre : uno sparatutto che parte dalle solide basi del precedente Returnal e migliora quella formula sotto ogni aspetto, concedendosi anche il lusso di portare sullo schermo un racconto convincente e ben diretto con Rahul Kohli nei panni del protagonista.

Il genere degli sparatutto, che si tratti di esperienze in prima o in terza persona, può contare su alcuni gioielli indiscutibili e nel corso di questi anni un nome in particolare è emerso fra decine e decine di sviluppatori: quello del team finlandese Housemarque, che con Returnal prima e con Saros poi ci ha consegnato dei prodotti davvero irresistibili.

Azione e avventura

Il filone più popolare fra i videogiocatori può contare anch'esso su alcune occasioni davvero imperdibili grazie alla promozione Player's Choice: si parte da un 30% di sconto sul coinvolgente 007 First Light, per proseguire con l'umorismo e la storia di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro.

007 First Light

Dall'Agente 47 a James Bond il passo è stato effettivamente breve, e IO Interactive ha dimostrato di avere le capacità per gestire in maniera brillante anche una licenza importante come quella legata al personaggio creato da Ian Fleming, che in 007 First Light (48,99€ anziché 69,99€, lo sconto è del 30%) vediamo all'inizio della sua carriera di spia al servizio segreto di sua maestà.

James Bond in 007 First Light

Il risultato finale di questi sforzi è un mix che deve tanto alla serie Uncharted ma non rinuncia alle fasi stealth, riuscendo a tirare fuori il meglio di questi due approcci e a condire il tutto con sequenze di intermezzo di grande impatto, che portano avanti un racconto sapientemente scritto e diretto. Volete saperne di più? Date un'occhiata alla recensione di 007 First Light.

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro (48,99€ anziché 69,99€, lo sconto è del 30%) celebra la lunga storia dell'Uomo Pipistrello e delle sue tante incarnazioni, combinando questo impianto ricco di passione e fanservice con un gameplay che strizza l'occhio alla gloriosa tradizione della saga Batman: Arkham, riprendendone i combattimenti e non solo.

L'Uomo Pipistrello in LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro

Quello che ne viene fuori è un'esperienza che ribadisce gli aspetti tipici delle avventure LEGO e il loro umorismo, ma al contempo ci consegna uno spettacolare combat system freeflow, una struttura open world ricca di contenuti, un ottimo doppiaggio in italiano, tanti puzzle da risolvere e una direzione artistica all'altezza delle aspettative.

Ecco la recensione di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro.