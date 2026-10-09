PS Portal è stato aggiornato con un paio di novità utili

Sony Interactive Entertainment aggiorna regolarmente PS5, ma di sfondo arrivano di tanto in tanto anche degli update per la sua altra piattaforma da gioco di attuale generazione: PS Portal. Il dispositivo, pensato per giocare in remoto ai titoli di PlayStation 5, ha ricevuto una nuova patch per il software di sistema.
Vediamo quali sono le novità per PS Portal.
Le novità dell'aggiornamento di PS Portal
Secondo le note della patch ufficiali, PS Portal ha ricevuto queste novità:
- Ora potete attivare o disattivare l'audio 3D mentre giocate a un gioco. Lo si può fare tramite le Impostazioni, nella sezione Sistema e poi Audio 3D.
- È stata aggiornata l'esperienza con la funzione di ricerca: ora è possibile vedere i risultati di ricerca in tempo reale e scannerizzare un codice QR per continuare la ricerca nel PS Store, nella PS App o tramite un browser web.
- Sono state migliorate le prestazioni e la stabilità del software di sistema.
- Sono stati migliorati i messaggi e l'usabilità.
Come sempre, il sistema dovrebbe aggiornarsi automaticamente al prossimo avvio, ma potete verificare la presenza di aggiornamenti tramite la pagina dedicata nelle impostazioni.
Il precedente aggiornamento di PS Portal
Quello odierno è il secondo aggiornamento nell'arco di poche settimane, una rarità per la piattaforma. L'aggiornamento precedente ha introdotto un miglioramento legato alla batteria.
Sony ha spiegato, come potete leggere nella nostra notizia dedicata, che sono state introdotte delle modifiche alla modalità di ricarica di PS Portal, con lo scopo di preservare più a lungo lo stato di salute della stessa. I giocatori, tramite le impostazioni, possono definire il limite di ricarica della batteria (di base, dopo tale aggiornamento, all'80%).
Come sempre, suggeriamo di aggiornare la piattaforma il prima possibile.