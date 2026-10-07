Spuntano due nuovi modelli di PlayStation Portal, uno sarà con schermo OLED?

Le certificazioni indicano inoltre che i due nuovi modelli eseguono Android 15, proprio come l'attuale Portal, e non suggeriscono miglioramenti significativi nella connettività: supportano Wi‑Fi 1x1 a 2.4 GHz e 5 GHz, ma non il Wi‑Fi 6 GHz e non sembrano includere antenne aggiuntive. Un dettaglio che lascia pensare a un aggiornamento focalizzato su altri componenti, come ad esempio il display.

Sony potrebbe essere vicina ad annunciare una nuova versione del PlayStation Portal , e forse proprio la variante con schermo OLED vociferata nei mesi scorsi. Nelle scorse ore, infatti, la Wi‑Fi Alliance ha certificato due prodotti PlayStation non ancora annunciati, classificati come "Console da gaming / Periferiche" e identificati con i codici CFI‑Y2000 e CFI‑Y2105.

Nuovo modello OLED o semplice revisione?

Come accennato in apertura, la certificazione della Wi‑Fi Alliance riaccende le voci intorno al possibile lancio di un PlayStation Portal con schermo OLED, una soluzione che rappresenterebbe un netto passo avanti rispetto al pannello LCD attuale: neri perfetti, contrasto più elevato, colori più saturi e tempi di risposta più rapidi, che riducono l'effetto scia nelle sequenze più movimentate.

La soffiata era arrivata a inizio anno da Kepler, uno dei leaker più noti e considerati affidabili nel mondo tech, che aveva suggerito che Sony potrebbe lanciare un nuovo modello OLED di PlayStation Portal nel corso del 2026.

Per ora, però, non ci sono conferme ufficiali: Sony non ha commentato le indiscrezioni e le certificazioni non rivelano ulteriori dettagli. Tuttavia, la loro stessa esistenza suggerisce che nuovi modelli sono effettivamente in arrivo sul mercato. Resta da capire se si tratterà di semplici revisioni, quindi senza impatti sull'esperienza di gioco, o di un upgrade più significativo.

Parallelamente, secondo vari report, Sony starebbe lavorando anche a una PS6 portatile in grado di eseguire i giochi nativamente, e non solo tramite Remote Play e cloud come il Portal. Una delle ultime indiscrezioni afferma che la console sfrutterà PSSR 3.0, una presunta evoluzione dell'upscaling via IA introdotto con PS5 Pro.