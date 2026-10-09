Il 35% delle copie vendute di Marvel's Wolverine è in formato fisico, in Europa sono più della metà

Le vendite di Marvel's Wolverine e altri giochi pubblicati durante il mese scorso confermano che il formato fisico non è poi così tanto di nicchia. Secondo i dati di Ampere Analysis, pubblicati da The Game Business, il nuovo titolo di Insomniac Games ha registrato a livello globale circa il 35% delle vendite in formato fisico con disco al lancio, su un totale stimato di 2,16 milioni di copie vendute nel mese di settembre.

Il quadro europeo è ancora più sorprendente: secondo GSD, il 51% delle vendite in Europa proviene dalla versione fisica, con differenze marcate tra i singoli Paesi. Nel Regno Unito, infatti, due terzi delle copie sono digitali, mentre in Francia oltre due terzi sono fisiche, segno di abitudini d'acquisto profondamente diverse.

Come accennato in apertura, Marvel's Wolverine non è un caso isolato. I dati Ampere mostrano che la percentuale di copie fisiche acquistate è significativa anche per altri titoli PS5 usciti a settembre: Silent Hill: Townfall supera il 45%, The Blood of Dawnwalker raggiunge il 36%, mentre Onimusha: Way of the Sword si attesta sul 30%.