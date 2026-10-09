Il 35% delle copie vendute di Marvel's Wolverine è in formato fisico, in Europa sono più della metà

Le vendite di Marvel's Wolverine e altri giochi pubblicati durante il mese scorso confermano che il formato fisico non è poi così tanto di nicchia. Secondo i dati di Ampere Analysis, pubblicati da The Game Business, il nuovo titolo di Insomniac Games ha registrato a livello globale circa il 35% delle vendite in formato fisico con disco al lancio, su un totale stimato di 2,16 milioni di copie vendute nel mese di settembre.
Il quadro europeo è ancora più sorprendente: secondo GSD, il 51% delle vendite in Europa proviene dalla versione fisica, con differenze marcate tra i singoli Paesi. Nel Regno Unito, infatti, due terzi delle copie sono digitali, mentre in Francia oltre due terzi sono fisiche, segno di abitudini d'acquisto profondamente diverse.
Come accennato in apertura, Marvel's Wolverine non è un caso isolato. I dati Ampere mostrano che la percentuale di copie fisiche acquistate è significativa anche per altri titoli PS5 usciti a settembre: Silent Hill: Townfall supera il 45%, The Blood of Dawnwalker raggiunge il 36%, mentre Onimusha: Way of the Sword si attesta sul 30%.
Forse è un po' presto per pensionare i giochi su disco?
Questi numeri arrivano in un momento delicato per Sony, al centro di aspre critiche dopo aver annunciato l'intenzione di interrompere la produzione di dischi per console PlayStation dopo gennaio 2028, attirando così le ire degli appassionati del formato fisico. La società ha dichiarato di voler procedere "con cautela", ma i dati di mercato suggeriscono che la transizione non sarà immediata, dato che una fetta importante di giocatori predilige ancora il formato classico al digital delivery.
Secondo l'analista Joost van Dreunen, i risultati mostrano chiaramente che "le persone hanno bisogno di collezionare", e che una parte del pubblico attribuisce ancora un valore concreto al possesso del disco, rendendo più complesso un passaggio totale al digitale.
Di recente anche l'ex presidente di PlayStation USA, Shawn Layden, ha espresso una posizione simile, definendo rischiosa l'eliminazione del formato fisico. Layden ha ricordato che, pur con una maggioranza di utenti orientata al download, quel "20% che compra su disco" rappresenta spesso la fascia più fedele e appassionata, composta da collezionisti che talvolta acquistano due copie dello stesso gioco, una da giocare e una da conservare sigillata.