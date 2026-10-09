Ex Naughty Dog difende la cultura del crunch: "La grande arte nasce dalla sofferenza"

Matt Radford, ex VFX artist di Uncharted 4 e The Last of Us, analizza l'ambiente di lavoro dello studio spiegando come la spinta all'eccellenza e la pressione tra colleghi abbiano plasmato i grandi successi della compagnia.

Tra le software house di primo piano storicamente accostate al controverso fenomeno del crunch (ovvero fare esagerati straordinari per lunghi periodi di tempo), Naughty Dog occupa da anni una posizione centrale. La reputazione dello studio californiano in merito agli straordinari estenuanti è ben nota, supportata nel tempo da inchieste giornalistiche e dalle testimonianze dirette dei suoi stessi dipendenti. Nel dicembre 2025, diverse fonti avevano riportato come lo staff fosse stato sottoposto a ore di straordinario obbligatorio per completare una demo di Intergalactic: The Heretic Prophet, mentre lo scorso aprile Benson Russell, ex senior game designer, aveva sottolineato come il crunch venisse considerato dagli sviluppatori il prezzo da pagare per creare titoli di tale livello.

Le dichiarazioni di Matt Radford e la pressione tra colleghi Ad affrontare nuovamente l'argomento è stato Matt Radford, ex VFX artist al lavoro su Uncharted 4: Fine di un ladro e The Last of Us. Durante un intervento al podcast Kiwi Talkz, Radford ha confermato che le ricostruzioni giornalistiche sulla cultura lavorativa di Naughty Dog sono sostanzialmente tutte vere, precisando tuttavia che la narrazione dei media tende a omettere le motivazioni profonde degli stessi lavoratori. "Ti capitava di pensare: 'Mio Dio, lavoreremo più di 100 ore a settimana, è possibile', eppure eravamo tutti lì per spingerci oltre, per cercare di lavorare al livello più alto in assoluto. Non è una questione così semplice come la fanno sembrare gli articoli, dove la 'compagnia malvagia impone orari di lavoro terrificanti ai propri dipendenti'. Si trattava piuttosto di molte persone estremamente motivate che si univano e usavano una leggera pressione tra colleghi per spingere tutti a dare il meglio. E sì, ci sono volute davvero tantissime ore."