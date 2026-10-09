Stronghold 4 ha una data di uscita, annunciata con un trailer sulla gestione dei castelli

Firefly Studios ha infine annunciato la data di uscita ufficiale per Stronghold 4, nuovo capitolo nella storica serie di strategici in tempo reale con elementi da city builder ma incentrata soprattutto su costruzione e gestione di castelli e fortificazioni.

Il gioco arriverà su PC il 7 dicembre e ha una demo disponibile già da alcuni mesi, che consente di sperimentare un'introduzione preliminare alle meccaniche di costruzione e gestione delle truppe, in attesa di lanciarsi poi nella versione completa e definitiva che arriverà tra un paio di mesi.

In questo quarto capitolo ci ritroviamo a indossare i panni di Penryn, un semplice popolano che si ritrova coinvolto in eventi decisamente più grandi di lui, prendendo parte a una serie di battaglie campali nell'Inghilterra medievale.