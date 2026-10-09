Stronghold 4 ha una data di uscita, annunciata con un trailer sulla gestione dei castelli

Firefly Studios ha infine annunciato la data di uscita ufficiale per Stronghold 4, nuovo capitolo nella storica serie di strategici in tempo reale con elementi da city builder ma incentrata soprattutto su costruzione e gestione di castelli e fortificazioni.
Il gioco arriverà su PC il 7 dicembre e ha una demo disponibile già da alcuni mesi, che consente di sperimentare un'introduzione preliminare alle meccaniche di costruzione e gestione delle truppe, in attesa di lanciarsi poi nella versione completa e definitiva che arriverà tra un paio di mesi.
In questo quarto capitolo ci ritroviamo a indossare i panni di Penryn, un semplice popolano che si ritrova coinvolto in eventi decisamente più grandi di lui, prendendo parte a una serie di battaglie campali nell'Inghilterra medievale.
Tante cose da fare nel castello
Come dimostra il nuovo trailer, riportato qui sotto, non si tratta solo di combattere e gestire situazioni violente: Stronghold 4, come i suoi predecessori, lascia ampio spazio alla costruzione delle strutture e alla gestione degli insediamenti.
Come evoluzione moderna della serie, il nuovo capitolo introduce diverse novità in termini di costruzione e controllo delle fortificazioni, con un sistema di economia e gestione di eventi e risorse che si presenta decisamente avanzato.
Stronghold 4 è ambientato prima degli eventi del primo capitolo della serie e al lancio si configura come una sorta di accesso anticipato, visto che gli sviluppatori continueranno a lavorarci per espanderlo e arricchirlo in maniera regolare.
Già dal 7 dicembre sarà comunque possibile prendere parte a 22 missioni nella Campagna incentrata sulla storia, Skirmish Trail completa, schermaglie custom tra 8 combattenti, online multiplayer e modalità costruzione libera, con altre caratteristiche in arrivo in seguito.
Dopo l'annuncio avvenuto lo scorso giugno, il gioco ha iniziato subito a trovare una notevole spinta da parte del pubblico, che evidentemente lo segue con molto interesse avendolo inserito in numerose liste dei desideri su Steam.