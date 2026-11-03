Stronghold 4 è stato rinviato, ecco la nuova data dell'accesso anticipato

Firefly Studios ha annunciato il rinvio dell'accesso anticipato di Stronghold 4 . Il nuovo capitolo della serie strategica con elementi gestionali e di costruzione delle città non arriverà più il 7 dicembre 2026, come inizialmente previsto, ma sarà disponibile su PC tramite Steam a partire dal 20 aprile 2027 . La decisione è stata comunicata da Nick Tannahill, responsabile dello studio, attraverso un messaggio rivolto alla community.

Più tempo per rifinirlo

La scelta, ha spiegato Tannahill, è stata presa per garantire una versione iniziale più completa e rifinita. "Dobbiamo assicurarci che vi divertiate moltissimo con Stronghold 4 e che sia un gioco di cui possiamo essere davvero orgogliosi fin dal primo giorno", ha dichiarato. L'intenzione di Firefly Studios è infatti quella di avviare l'Early Access con una quantità di contenuti già consistente, per poi utilizzare il periodo che precederà la versione 1.0 per introdurre ulteriori elementi e lavorare sui suggerimenti dei giocatori.

La nuova data dovrebbe consentire di includere fin dal debutto una campagna narrativa completa, le schermaglie personalizzate, un percorso dedicato alle schermaglie e la modalità di costruzione libera. Tra le novità più significative c'è soprattutto la campagna economica, che inizialmente era prevista per uno degli aggiornamenti successivi al lancio. Secondo Tannahill, la gestione delle risorse e gli aspetti economici rappresentano una componente fondamentale degli Stronghold: per questo motivo, il team non era particolarmente convinto di pubblicare il gioco senza questa parte dell'esperienza.

Un altro motivo del rinvio riguarda i commenti raccolti durante lo Steam Next Fest. La seconda demo pubblica, dedicata principalmente alle modalità schermaglia e costruzione libera, ha permesso agli sviluppatori di ottenere tanti suggerimenti, anche se non includeva ancora tutte le unità disponibili né il comportamento definitivo dei nemici. Firefly Studios vuole quindi sfruttare i mesi aggiuntivi per intervenire su questi aspetti prima dell'apertura dell'accesso anticipato.

Tannahill ha inoltre riconosciuto che alcune componenti del progetto hanno richiesto più tempo del previsto, ricordando quanto sia difficile prevedere con precisione le tempistiche dello sviluppo. Il rinvio permetterà anche di evitare il periodo particolarmente affollato delle uscite natalizie, un aspetto non secondario. Nel frattempo, lo studio continuerà a pubblicare video di approfondimento sulle caratteristiche del gioco. Dopo i contenuti dedicati alla personalizzazione dei castelli e all'economia, sono previsti aggiornamenti su storia, assedi, campagne, schermaglie, villaggi e condizioni meteorologiche.