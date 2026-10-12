Il costume di Doom in Avengers Doomsday era molto diverso all'inizio: eccolo

Durante le fasi preliminari di sviluppo di Avengers: Doomsday, Marvel Studios ha preso in considerazione una versione alternativa del celebre villain: Lord Doom.

Questa incarnazione iniziale del personaggio presentava un aspetto meno corazzato e più vicino a un'uniforme militare da cerimonia, mantenendo comunque l'iconica maschera di metallo e il mantello con cappuccio. Sebbene il design sia stato infine scartato dalla versione finale del film, quanto realizzato è rimasto nel progetto abbastanza a lungo da consentire a Hasbro di realizzarne una action figure.