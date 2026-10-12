Il costume di Doom in Avengers Doomsday era molto diverso all'inizio: eccolo

Durante le fasi preliminari di sviluppo di Avengers: Doomsday, Marvel Studios ha preso in considerazione una versione alternativa del celebre villain: Lord Doom.
Questa incarnazione iniziale del personaggio presentava un aspetto meno corazzato e più vicino a un'uniforme militare da cerimonia, mantenendo comunque l'iconica maschera di metallo e il mantello con cappuccio. Sebbene il design sia stato infine scartato dalla versione finale del film, quanto realizzato è rimasto nel progetto abbastanza a lungo da consentire a Hasbro di realizzarne una action figure.
Il design della Marvel Legends e gli accessori inclusi
Svelata durante un panel al New York Comic Con (NYCC), la nuova figura da collezione da 6 pollici fa parte della celebre linea Marvel Legends ed è stata realizzata per riprodurre nei dettagli l'aspetto del personaggio presente nelle concept art di Marvel Studios.
L'uniforme militare richiama per certi versi l'estetica del Teschio Rosso, ma con una spiccata propensione per le arti mistiche. Per questo motivo, la figura include diversi elementi e accessori dedicati:
- Due libri di incantesimi, uno in versione aperta e uno in versione chiusa, per offrire differenti opzioni di esposizione;
- Un paio di mani extra, ideali per reggere i pesanti tomi di magia o per impostare pose drammatiche;
- Cappuccio staccato dal mantello, elemento studiato per consentire il corretto movimento di rotazione della testa;
- Confezione window box e snodi doppi su braccia e gambe.
Un dettaglio rilevante riguarda la maschera, che non si può rimuovere: una scelta strutturale che ha consentito ad Hasbro di risparmiare sui costi legati all'uso del volto di Robert Downey Jr.
Preordini, data d'uscita e prezzo
I preordini per la action figure di Lord Doom prenderanno il via il 14 ottobre alle ore 19:00 italiane su Hasbro Pulse, Amazon e presso i principali rivenditori online.
La distribuzione nei negozi e le spedizioni sono pianificate per la primavera del 2027, dimostrando piena fiducia nel potenziale del film di continuare a guidare le vendite di merchandising anche a mesi di distanza dalla release. Pur senza indicare la cifra esatta nel comunicato stampa, Hasbro ha confermato al NYCC che il prezzo base per le figure da collezione da 6 pollici subirà a breve un rincaro, salendo a circa 30 dollari rispetto agli attuali 27 dollari.
Parlando sempre di Avengers: Doomsday, sono spuntate le foto del secchiello per i popcorn a forma di Dottor Doom ed è incredibile.