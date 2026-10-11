Naruto Mobile annunciato in versione globale: arriva finalmente in occidente

Sviluppato da Tencent, è uscito in Cina la bellezza di dieci anni fa, considerando che il primo lancio su tale mercato risale al 2016 , ma non è mai stato distribuito altrove in maniera ufficiale, finora.

Si tratta di una sorta di gioco di ruolo d'azione per piattaforme mobile incentrato ovviamente sulla celebre serie di manga e anime da parte di Masashi Kishimoto, con alcuni elementi da picchiaduro a scorrimento e meccaniche che prevedono anche il multiplayer competitivo tra giocatori, con sequenze animate a tema.

Un ampio programma di rilancio per Naruto

La pubblicazione globale di Naruto Mobile rientra nel cosiddetto "Project Rasengan", ovvero un piano che prevede il rilancio del franchise di Naruto su diversi piani mediatici tra il 2027 e il 2029, che include anche il nuovo manga Naruto Shadow Rising, che vede il ritorno di Kishimoto direttamente come autore dell'opera.

"Rivivi la storia di Naruto e di altri personaggi iconici con il ninjutsu in stile anime, spettacolari Ultimate Jutsu e battaglie mozzafiato", si legge nella descrizione ufficiale di Naruto Mobile.

"Una vasta gamma di shinobi provenienti da tutta la serie si uniscono come personaggi giocabili! Colleziona i tuoi shinobi preferiti e affronta le battaglie dei tuoi sogni!" In sostanza, sembra un titolo fortemente incentrato sulla raccolta di personaggi e tecniche, nel classico stile dei gacha.

All'interno del Project Rasengan rientra peraltro anche la serie animata Naruto x Ninku, che presenta un cross-over con il titolo che ha ispirato Kishimoto nella creazione della sua celebre opera e il gioco di carte Naruto Card Game, all'interno di un rilancio notevole.

In base alla recente presentazione sul progetto sembrano esserci anche diverse altre novità in arrivo entro il 2029: un'immagine mostrata illustra infatti la roadmap parziale del progetto dove risultano almeno quattro slot ancora da scoprire tra il 2027 e il 2029, dunque è possibile che ci siano altri manga, anime e videogiochi su Naruto da annunciare.