Annunciato Naruto Shadow Rising, il nuovo manga di Kishimoto ambientato prima di Boruto, e un anime crossover

Era il 1999 quando il primo capitolo di Naruto veniva pubblicato sulla rivista giapponese Shonen Jump e a 27 anni di distanza la serie continua ad espandersi. Durante il panel "NARUTO: What's Next?" al New York Comic Con 2026, Masashi Kishimoto ha annunciato Naruto Shadow Rising , un nuovo manga ambientato prima degli eventi di Boruto , accompagnato dalla presentazione anche di una nuova serie anime crossover intitolata Naruto x Ninku.

Il crossover Naruto X Ninku e aggiornamenti sul film live action

Accanto al manga è stata annunciata la serie anime Naruto x Ninku, crossover ufficiale tra Naruto e Ninku, storico manga e anime degli anni '90. La serie, composta da quattro episodi, sarà supervisionata da Kishimoto e dal creatore di Ninku Koji Kiriyama. Alla regia troviamo Noriyuki Abe, veterano della saga, mentre Tetsuya Nishio ricoprirà il doppio ruolo di character designer e chief animation director.

La trama vede dei giovanissimi Naruto, Sasuke e Sakura impegnati in una missione affidata da Kakashi. Con il maestro impossibilitato a partecipare, Naruto viene nominato leader del Team 7. Durante il viaggio, il gruppo finisce però in un mondo sconosciuto, dove incontra Fūsuke, un ragazzo dal volto simile a quello di una rana. Da qui prende forma un'avventura che unisce i due universi in un crossover inedito.

Il panel del NYCC ha offerto anche un aggiornamento sul film live-action di Naruto. Il regista Destin Daniel Cretton ha condiviso un messaggio rivolto ai fan, sottolineando l'impegno nel rispettare lo spirito dell'opera originale e la centralità del cuore del protagonista: la sua determinazione, la sua capacità di rialzarsi e il legame con le persone che ama.

"Più andiamo avanti con la lavorazione del film, più mi entusiasma ciò che stiamo creando", ha detto. "Quello che ho sempre amato di Naruto è che è il tipo di personaggio che normalmente verrebbe messo da parte come spalla. È impulsivo, esagera, e molti lo sottovalutano. Ma ha un cuore incredibile. Non importa quante volte fallisca o venga abbattuto: non smette mai di credere in sé stesso e di lottare per le persone che ama. Quello spirito è il cuore della storia che stiamo raccontando."

"Questi personaggi significano moltissimo per tantissime persone, me compreso, e porto questo peso con me mentre realizziamo il film. Stiamo affrontando il mondo, le relazioni e i percorsi creati da Kishimoto-sensei con grande cura, e vogliamo catturare ciò che rende Naruto così speciale. Stiamo lavorando duramente e presto avremo altro da condividere. Fino ad allora, grazie per la vostra passione, la vostra pazienza e per essere con noi in questo viaggio. Non vedo l'ora che possiate scoprire cosa vi aspetta."