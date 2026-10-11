Annunciato Naruto Shadow Rising, il nuovo manga di Kishimoto ambientato prima di Boruto, e un anime crossover

Era il 1999 quando il primo capitolo di Naruto veniva pubblicato sulla rivista giapponese Shonen Jump e a 27 anni di distanza la serie continua ad espandersi. Durante il panel "NARUTO: What's Next?" al New York Comic Con 2026, Masashi Kishimoto ha annunciato Naruto Shadow Rising, un nuovo manga ambientato prima degli eventi di Boruto, accompagnato dalla presentazione anche di una nuova serie anime crossover intitolata Naruto x Ninku.
Il manga Shadow Rising, mostrato con un primo teaser, che potrete guardare nel filmato qui sotto, segna il ritorno di Kishimoto alla matita. Al momento non sono stati condivisi dettagli sulla trama, ma ulteriori informazioni arriveranno al Naruto Super Stage del Jump Festa 2027, in programma dal 19 al 20 dicembre. La descrizione del teaser promette un progetto di grande rilievo, inserito nel più ampio contesto di PROJECT RASENGAN, un'iniziativa che mira a delineare il futuro del franchise di Naruto fino al 2029, includendo manga, anime, giochi, carte e altri media.
A ogni modo, giudicando le scene mostrate nel teaser, la storia dovrebbe essere ambientata pochi anni prima che Naruto diventi il nuovo Hokage del Villaggio della Foglia. La scelta di ambientarlo prima di Boruto apre inoltre la porta a possibili approfondimenti su Naruto, Sasuke e altri protagonisti nel periodo post‑guerra.
Il crossover Naruto X Ninku e aggiornamenti sul film live action
Accanto al manga è stata annunciata la serie anime Naruto x Ninku, crossover ufficiale tra Naruto e Ninku, storico manga e anime degli anni '90. La serie, composta da quattro episodi, sarà supervisionata da Kishimoto e dal creatore di Ninku Koji Kiriyama. Alla regia troviamo Noriyuki Abe, veterano della saga, mentre Tetsuya Nishio ricoprirà il doppio ruolo di character designer e chief animation director.
La trama vede dei giovanissimi Naruto, Sasuke e Sakura impegnati in una missione affidata da Kakashi. Con il maestro impossibilitato a partecipare, Naruto viene nominato leader del Team 7. Durante il viaggio, il gruppo finisce però in un mondo sconosciuto, dove incontra Fūsuke, un ragazzo dal volto simile a quello di una rana. Da qui prende forma un'avventura che unisce i due universi in un crossover inedito.
Il panel del NYCC ha offerto anche un aggiornamento sul film live-action di Naruto. Il regista Destin Daniel Cretton ha condiviso un messaggio rivolto ai fan, sottolineando l'impegno nel rispettare lo spirito dell'opera originale e la centralità del cuore del protagonista: la sua determinazione, la sua capacità di rialzarsi e il legame con le persone che ama.
"Più andiamo avanti con la lavorazione del film, più mi entusiasma ciò che stiamo creando", ha detto. "Quello che ho sempre amato di Naruto è che è il tipo di personaggio che normalmente verrebbe messo da parte come spalla. È impulsivo, esagera, e molti lo sottovalutano. Ma ha un cuore incredibile. Non importa quante volte fallisca o venga abbattuto: non smette mai di credere in sé stesso e di lottare per le persone che ama. Quello spirito è il cuore della storia che stiamo raccontando."
"Questi personaggi significano moltissimo per tantissime persone, me compreso, e porto questo peso con me mentre realizziamo il film. Stiamo affrontando il mondo, le relazioni e i percorsi creati da Kishimoto-sensei con grande cura, e vogliamo catturare ciò che rende Naruto così speciale. Stiamo lavorando duramente e presto avremo altro da condividere. Fino ad allora, grazie per la vostra passione, la vostra pazienza e per essere con noi in questo viaggio. Non vedo l'ora che possiate scoprire cosa vi aspetta."