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Dragon Ball: Sparking! Zero svela l'arrivo del crossplay su PS5, Xbox e PC e la modalità Torre del Potere

Sparking! Zero festeggia il secondo anniversario con l'arrivo del crossplay, nuove modalità e la Torre del Potere, una sfida crescente che apre la strada alla prossima evoluzione del gioco di Bandai Namco.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/10/2026
Goku in Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball: Sparking! Zero
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Dragon Ball: Sparking! Zero oggi spegne la sua seconda candelina e per festeggiare l'anniversario Bandai Namco ha svelato una roadmap ricca di contenuti e novità in arrivo quest'anno e nel 2027. Il publisher ha confermato l'arrivo di nuovi eventi, aggiornamenti gratuiti, modalità aggiuntive e ulteriori combattenti, segnando l'inizio del terzo anno di vita del picchiaduro.

Per la serie meglio tardi che mai, tra le novità più attese dalla community c'è il crossplay, che entrerà in beta dopo l'estate 2027 su PS5, Xbox Series X|S e Steam (niente Switch e Switch 2, almeno nei piani attuali). La fase di test sarà limitata, con i dettagli completi sul funzionamento che verranno condivisi più avanti nel corso dei prossimi mesi.

La scalata della Torre del Potere

Prima ancora del crossplay sono in programma altri contenuti. La novità più rilevante è la Torre del Potere, una modalità pensata per mettere alla prova le abilità dei giocatori attraverso una scalata di battaglie sempre più impegnative. Ogni piano introduce avversari più forti e condizioni più severe per vincere, creando un percorso di difficoltà crescente che richiederà strategia e padronanza dei personaggi. Completare la Torre permetterà inoltre di ottenere nuovi oggetti di personalizzazione per l'Aura Ki, ampliando le possibilità estetiche dei combattenti.

Dragon Ball Sparking Zero Roadmap

La modalità Torre del Potere debutterà inizialmente come esperienza in solitaria, ma la roadmap prevede anche contenuti cooperativi per più giocatori durante la primavera. La roadmap include inoltre nuove modalità e sfide, come Missione 100 SP e la Modalità Sopravvivenza SP, insieme ad aggiornamenti aggiuntivi e DLC a pagamento con nuovi personaggi giocabili.

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Bandai Namco inoltre ricorda che il DLC Super Limit-Breaking NEO è già disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre il lancio su Nintendo Switch e Switch 2 è previsto per la primavera 2027. L'espansione introduce oltre 30 nuovi personaggi giocabili, tra i quali Super 17, Bardock Super Saiyan, Champa e Vegeta (GT), molti dei quali alla loro prima apparizione dopo la vecchia serie Budokai Tenkaichi o al debutto assoluto. Altra grande novità del DLC è la nuova modalità single player "Viaggio Spezzalimiti". I giocatori potranno selezionare un personaggio tra quelli sbloccati e partecipare a battaglie ed eventi per guadagnare esperienza da usare per potenziare i propri guerrieri preferiti e ottenere ricompense uniche.

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