Dragon Ball: Sparking! Zero svela l'arrivo del crossplay su PS5, Xbox e PC e la modalità Torre del Potere

Dragon Ball: Sparking! Zero oggi spegne la sua seconda candelina e per festeggiare l'anniversario Bandai Namco ha svelato una roadmap ricca di contenuti e novità in arrivo quest'anno e nel 2027. Il publisher ha confermato l'arrivo di nuovi eventi, aggiornamenti gratuiti, modalità aggiuntive e ulteriori combattenti, segnando l'inizio del terzo anno di vita del picchiaduro.

Per la serie meglio tardi che mai, tra le novità più attese dalla community c'è il crossplay, che entrerà in beta dopo l'estate 2027 su PS5, Xbox Series X|S e Steam (niente Switch e Switch 2, almeno nei piani attuali). La fase di test sarà limitata, con i dettagli completi sul funzionamento che verranno condivisi più avanti nel corso dei prossimi mesi.