Naruto: il film live-action ha un regista, è quello di Shang-Chi di Marvel

Il creatore di Naruto, Masashi Kishimoto , ha deciso di affidare la regia a Cretton dopo che i due hanno trascorso del tempo insieme a Tokyo. "Dopo aver apprezzato gli altri suoi film e aver capito che il suo forte è creare solidi drammi sulle persone, mi sono convinto che non c'era altro regista per Naturo", ha detto Kishimoto.

Il film live-action di Naruto ha nominato Destin Daniel Cretton come regista . Si tratta del regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Secondo The Hollywood Reporter, Cretton realizzerà il film per la Lionsgate, che sta anche producendo il film di Borderlands .

I dettagli sul film di Naruto

Il film di Naruto è in lavorazione già da molti anni ma come spesso accade a Hollywood la produzione si era bloccata. Ora è di nuovo in ballo, ma non c'è alcuna garanzia che il live-action venga effettivamente realizzato.

Certamente manca ancora molto all'uscita e non si sa ancora nulla sul cast o sulla data di distribuzione.

Ricordiamo che Naruto racconta la storia di Uzumaki Naruto, un ragazzo che viene evitato dalla gente del suo villaggio perché porta dentro di sé il Cercotero Kurama (la Volpe a Nove Code) che anni prima terrorizzò il mondo.