Amazon Kindle Unlimited è ancora gratis con l'offerta da due mesi

È ancora disponibile tramite Amazon Italia la promozione dedicata a Kindle Unlimited: in questa occasione potete ottenere ben due mesi di uso completamente gratuito. Il prezzo regolare di questo servizio, per due mesi, sarebbe 19.98€. Potete verificare se è la promozione è applicabile al vostro account andando a questo indirizzo.

Amazon ci ricorda che "I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited con periodo d'uso gratuito di 30 giorni o con piena iscrizione non possono usufruire dell'offerta promozionale. I clienti che hanno beneficiato di un'offerta promozionale di Kindle Unlimited o del periodo d'uso gratuito di 30 giorni nei trentasei mesi antecedenti l'inizio dell'offerta promozionale potrebbero non essere idonei per tutte le offerte promozionali relative a tale servizio."

Anche se avete sfruttato il servizio di recente e pensate di non essere idonei alla promozione, vi consigliamo di raggiungere comunque la pagina di Kindle Unlimited tramite il link sopra indicato, in quanto Amazon stessa afferma che potrebbe comunque applicare la promozione al vostro account anche se tecnicamente non siete idonei. Se vedete una casella con scritto "2 mesi (Promozione)" e il prezzo € 0,00 in rosso, saprete che potete usufruirne. Come sempre, il servizio si rinnoverà in automatico, ma potrete tranquillamente disabilitare il rinnovo cancellando l'iscrizione: i libri che avete aggiunto alla libreria rimarranno comunque a vostra disposizione fino alla fine del periodo gratuito anche se cancellate l'iscrizione.