Brawlhalla x Star Wars: data di uscita del cross-over, introdurrà Anakin e Obi-Wan

La data di uscita fissata dal trailer per i contenuti di Star Wars in Brawlhalla è il 20 marzo 2024 . Qui sotto potete vedere il video dedicato.

Altri annunci in arrivo per Brawlhalla?

Brawlhalla

All'interno dell'annuncio viene anche affermato che ci sono altri annunci in arrivo per Brawlhalla, più avanti nel corso dell'anno. Per ora non abbiamo anticipazioni a riguardo.

In passato, Brawlhalla ha introdotto contenuti a tema Shovel Knight, Tomb Raider/Lara Croft, TMNT, Street Fighter, The Rock, Castlevania e SpongeBob SquarePants. Non è quindi una novità che sia pronto a creare altri cross-over.